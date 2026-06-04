Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı! Fener taraftarı bu işe ne diyecek - Son Dakika
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Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı! Fener taraftarı bu işe ne diyecek

Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı! Fener taraftarı bu işe ne diyecek
04.06.2026 09:27
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Fenerbahçe ve Zenit maceralarında yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Jhon Duran'dan sürpriz bir hamle geldi. Kolombiyalı golcünün, Galatasaray'da forma giymek istediğini menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılı yönetime ilettiği öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. Fenerbahçe ile olaylı şekilde yollarını ayıran ve ardından Zenit'te de aradığını bulamayan Jhon Duran'ın, sarı-kırmızılı formayı giymek istediği iddia edildi.

GALATASARAY'A MESAJ GÖNDERDİ

İddialara göre 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, menajeri aracılığıyla Galatasaray yönetimiyle temasa geçti. Duran'ın, sarı-kırmızılı takımda forma giymeye sıcak baktığını ilettiği ve gelecek cevabı beklemeye geçtiği öne sürüldü.

OKAN BURUK KARARSIZ

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, oyuncuyla ilgili bilgileri Teknik Direktör Okan Buruk'a aktardığı belirtildi. Buruk'un, Duran'ın kariyerindeki problemli ayrılık süreçleri nedeniyle transfere ilk etapta mesafeli yaklaştığı ifade edildi.

Ancak genç futbolcunun +4 yabancı kontenjanında değerlendirilebilecek olması nedeniyle teknik heyetin konuyu yeniden masaya yatırabileceği konuşuluyor.

Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı! Fener taraftarı bu işe ne diyecek

KARİYERİNDE DİKKAT ÇEKEN DURAKLAR

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen birçok takım değiştiren Jhon Duran, kariyerine Kolombiya ekibi Envigado'da başladı. Ardından Chicago Fire, Aston Villa ve Al Nassr formaları giyen genç golcü, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ve Zenit'te kiralık olarak görev yaptı.

Al Nassr'ın 2025 yılında Aston Villa'ya 77 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Duran'ın, yeni sezonda yeniden Suudi Arabistan ekibine dönmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE CEPHESİNDE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından sarı-kırmızılı kulübün kutlama paylaşımlarını beğenmesi nedeniyle Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çeken Duran'ın, şimdi Galatasaray ile anılması dikkat çekti. Olası transferin gerçekleşmesi halinde ezeli rakipler arasında yeni bir tartışma konusu doğabileceği değerlendiriliyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı! Fener taraftarı bu işe ne diyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı! Fener taraftarı bu işe ne diyecek - Son Dakika
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