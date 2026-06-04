Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti - Son Dakika
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Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti

Mourinho, Türkiye\'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'ne şikayet etti
04.06.2026 10:24
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Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe döneminde aldığı cezalar nedeniyle Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet ettiği ve AİHM'in Türkiye'den savunma talep ettiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. AİHM'in başvuruyu işleme aldığı ve Türkiye'den savunma istediği öne sürüldü.

MOURINHO, TÜRKİYE'Yİ AİHM'E ŞİKAYET ETTİ

Fenerbahçe ile geçtiğimiz yıl yollarını ayıran Jose Mourinho, Türkiye'deki futbol yargısıyla ilgili dikkat çeken bir adım attı. Portekizli teknik adamın, görev yaptığı dönemde aldığı cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdığı iddia edildi.

AİHM SAVUNMA İSTEDİ

İddialara göre AİHM, Mourinho'nun başvurusunu işleme aldı ve Türkiye'den resmi savunma talep etti. Deneyimli teknik adamın başvurusunda Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki yargı kurullarının kararlarını hedef aldığı belirtildi.

TRABZONSPOR MAÇI SONRASI CEZA ALMIŞTI

Jose Mourinho, Kasım 2024'te oynanan Trabzonspor maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalara itiraz etmişti. Portekizli teknik adama soyunma odasından men cezası ve yüksek miktarda para cezası verilmiş, Tahkim Kurulu ise kararı onamıştı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜM İHLAL EDİLDİ"

Mourinho'nun başvurusunda, Türkiye'deki futbol kurullarının bağımsız olmadığı, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği ve adil yargılanma hakkının zedelendiği yönünde iddialarda bulunduğu aktarıldı. Ayrıca gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmediğini savunduğu belirtildi.

TÜRKİYE'NİN 6 AYLIK SÜRESİ VAR

Haberde, Türkiye'nin AİHM'e görüş ve savunmasını sunabilmesi için en fazla altı aylık süreye sahip olduğu ifade edildi. Sürecin ardından mahkemenin başvuruyla ilgili değerlendirmesini yapacağı kaydedildi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Türkiye, AİHM, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti - Son Dakika

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