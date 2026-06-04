Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti - Son Dakika
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Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti

04.06.2026 09:19
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Fenerbahçe, 120. yılına özel hazırlanan 2026-2027 sezonu formalarını tanıttı. Lansmanda üç farklı forma görücüye çıkarken, kulüpten şampiyonluk yaşayamadan ayrılmaya hazırlanan Başkan Sadettin Saran'ın duygusal ve üzgün görüntüsü dikkat çekti.

Fenerbahçe, kulübün 120. yılına özel hazırlanan 2026-2027 sezonu formalarını düzenlenen lansmanla tanıttı. Yeni formalar büyük ilgi görürken, Başkan Sadettin Saran'ın duygusal görüntüsü dikkat çekti.

Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti

FENERBAHÇE'NİN 120. YIL FORMALARI TANITILDI

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda giyeceği ve kulübün 120. yılına özel hazırlanan yeni formalarını düzenlenen lansmanla görücüye çıkardı. Sarı-lacivertli kulübün yeni sezon için hazırladığı tasarımlar taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti

YILA ÖZEL ÜÇ FARKLI TASARIM

Fenerbahçe'nin tanıtım organizasyonunda "Çubuklu", "Sarı-beyaz çubuklu" ve "Lacivert" olmak üzere üç farklı forma tanıtıldı. Kulübün tarihine göndermeler içeren özel tasarımlar, 120. yıl konseptiyle hazırlandı.

Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Yeni sezon formaları kısa sürede taraftarların beğenisini toplarken, özellikle klasik çubuklu formanın detayları dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, kulübün 120. yılına özel hazırlanan koleksiyona yoğun ilgi gösterdi.

SADETTİN SARAN'IN DUYGUSAL ANLARI GÜNDEM OLDU

Lansmanda en çok konuşulan detaylardan biri ise Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın görüntüsü oldu. Kameralara yansıyan karelerde Saran'ın üzgün ve düşünceli hali dikkat çekti.

Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti

Sarı-lacivertli kulüpte görev süresi boyunca şampiyonluk hedefiyle çalışan Saran'ın, Fenerbahçe'den lig şampiyonluğu yaşayamadan ayrılacak olması nedeniyle duygusal anlar yaşadığı yönünde yorumlar yapıldı. Forma tanıtımında yüzüne yansıyan hüzün, taraftarların da dikkatinden kaçmadı.

Saadettin Saran, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    abartmayın yaaa kımsdnin kahroldugu fılan yok 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti - Son Dakika
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