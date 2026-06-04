Taraftar çıldıracak! Ezeli rakip Icardi'yi istiyor - Son Dakika
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Taraftar çıldıracak! Ezeli rakip Icardi'yi istiyor

Taraftar çıldıracak! Ezeli rakip Icardi\'yi istiyor
04.06.2026 09:31
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Mauro Icardi'nin Galatasaray'ın maaş indirim teklifini kabul etmediği öne sürüldü. Bu gelişme sonrası Beşiktaş'ın Arjantinli golcünün transferi için harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik büyüyor. Arjantinli yıldızın maaş indirim teklifini kabul etmediği, Beşiktaş'ın ise bu gelişme sonrası transfer için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

ICARDI'DE BEKLENMEDİK GELİŞME

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği yeniden tartışma konusu oldu. Sarı-kırmızılı kulübün, takımdaki maaş dengesini korumak için Arjantinli golcüye indirim teklifinde bulunduğu ancak yıldız futbolcunun bu öneriye sıcak bakmadığı iddia edildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Arjantin basınında yer alan habere göre Mauro Icardi, Galatasaray yönetiminin sunduğu maaş indirim teklifini kabul etmedi. Bu gelişme, sarı-kırmızılı kulüpte yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

BEŞİKTAŞ ATAĞA KALKIYOR

Icardi cephesinde yaşanan bu tıkanıklığın ardından Beşiktaş'ın transfer için devreye girmeye hazırlandığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, Arjantinli yıldızın menajeriyle temas kurmak için hazırlık yaptığı iddia edildi.

TRANSFER DÖNEMİNİN EN BÜYÜK ÇALIMI OLABİLİR

Galatasaray'da simge isimlerden biri haline gelen Icardi'nin ezeli rakip Beşiktaş ile anılması, transfer döneminin en dikkat çeken iddialarından biri oldu. Siyah-beyazlıların bu hamlesi gerçekleşirse Süper Lig'de büyük yankı uyandıracak bir transfer süreci yaşanabilir.

Tatilini Japonya'da sürdüren Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de 31 maçta görev aldı. Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 14 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Toplam 1313 dakika sahada kalan Icardi, 94 dakikada bir skora katkı verdi.

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Son Dakika Spor Taraftar çıldıracak! Ezeli rakip Icardi'yi istiyor - Son Dakika

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