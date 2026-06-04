2026 Dünya Kupası öncesinde taraftarlarına açık antrenman gerçekleştiren Panama Milli Takımı, ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kaldı.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Panama Milli Takımı, taraftarlara açık bir antrenman düzenledi. Ancak antrenmanda ortaya çıkan görüntüler, futbolseverlerin beklentilerini karşılamadı.
Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Panama Milli Takımı'nın antrenman temposu ve oyuncuların performansı dikkat çekti. Sahadaki görüntüler, Dünya Kupası öncesi takımın hazır olup olmadığına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Antrenmanda yapılan pas organizasyonları ve genel oyun temposunun beklenen seviyenin altında olduğu değerlendirmeleri yapıldı. Dünya Kupası gibi üst düzey bir organizasyon öncesinde sergilenen görüntüler, futbolseverler arasında şaşkınlık yarattı.
Panama Milli Takımı'nın hazırlık sürecindeki eksiklerini turnuva başlamadan gidermesi beklenirken, takımın gerçek performansı Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasında ortaya çıkacak.
Son Dakika › Spor › Bu nasıl antrenman? Taraftarlar şoke oldu - Son Dakika
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