Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi

04.06.2026 08:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elektronik müzik sahnesinde uluslararası başarılarıyla tanınan DJ Mahmut Orhan'ın kendi köyünde verdiği konser büyük beğeni topladı. Ata toprağı olan Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Kürse köyünde kurduğu sahnede performans sergileyen Orhan'ın gencinden yaşlısına bölge halkıyla eğlendiği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Elektronik müzik dünyasının uluslararası yıldızlarından DJ Mahmut Orhan, bu kez dev festivallerde değil ata toprağı olan Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kürse köyünde sahneye çıktı. Orhan'ın köylülerle birlikte eğlendiği görüntüler büyük ilgi gördü.

TOMORROWLAND'DEN KÖY MEYDANINA

"Feel", "6 Days" ve "Save Me" gibi parçalarıyla dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan, Tomorrowland başta olmak üzere birçok uluslararası festivalde sahne alan Mahmut Orhan, bu kez kariyerinin en özel performanslarından birine imza attı. Ünlü DJ, ailesinin köklerinin bulunduğu Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kürse köyünde sahne kurarak hemşehrileriyle buluştu.

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi

GENCİNDEN YAŞLISINA HERKES EĞLENDİ

Köy meydanında gerçekleşen etkinlikte gençler kadar yaşlılar da müziğin ritmine eşlik etti. Mahmut Orhan'ın performansı sırasında ortaya çıkan renkli görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Uluslararası sahnelerde on binlerce kişiye konser veren ünlü DJ'in, köy halkıyla iç içe olması ve samimi tavırları beğeni topladı.

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi

"ATA TOPRAĞINI UNUTMADI" YORUMLARI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Mahmut Orhan'ın köylülerle birlikte vakit geçirmesi ve doğup büyüdüğü coğrafyayla bağını koruması öne çıktı. Birçok kullanıcı, ünlü sanatçının dünya çapındaki başarısına rağmen köyünü unutmamasını takdir eden yorumlar yaptı.

BÖLGE HALKINDAN YOĞUN İLGİ

Kürse köyünde düzenlenen etkinliğe çevre mahallelerden de çok sayıda kişi katıldı. Elektronik müziğin dünyaca tanınan isimlerinden biri olan Mahmut Orhan'ın köyünde sahne alması, bölge halkı için unutulmaz bir geceye dönüştü.

Mahmut Orhan, Altıeylül, Balıkesir, Magazin, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan, CHP’deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
Milyonlar merakla bekliyor İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam
İran’da binbaşıyı bıçaklayarak öldüren zanlı idam edildi İran'da binbaşıyı bıçaklayarak öldüren zanlı idam edildi
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın Son bir adım kaldı Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
İngiliz Kraliyet Donanması’na ait helikopter düştü İngiliz Kraliyet Donanması'na ait helikopter düştü
Aziz Yıldırım’dan Ederson için flaş karar Bir saniye beklemeyecek Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
Tanju Özcan’a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Hisarcıklıoğlu’nun sözleri Bakan Kurumu mest etti Hisarcıklıoğlu'nun sözleri Bakan Kurumu mest etti

09:04
Aziz Yıldırım’ın keyfi yerinde Toplantının ardından puro içti
Aziz Yıldırım'ın keyfi yerinde! Toplantının ardından puro içti
08:57
Dünya Kupası’nda 3 ihtimal var İşte A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri
Dünya Kupası’nda 3 ihtimal var! İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
08:28
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
07:44
Bahçeli’den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir’in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir
Bahçeli'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir
07:15
Turist akınına uğruyordu Dünyaca ünlü plaja giriş yasaklandı
Turist akınına uğruyordu! Dünyaca ünlü plaja giriş yasaklandı
06:54
Dubai Prensi’nin eski eşi ve 3 çocuğu kaçırıldı BM’ye acil müdahale çağrısı yapıldı
Dubai Prensi'nin eski eşi ve 3 çocuğu kaçırıldı! BM'ye acil müdahale çağrısı yapıldı
06:42
Dervişoğlu’ndan Özel’e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım
Dervişoğlu'ndan Özel'e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım
06:37
Bakırköy’de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu
Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu
06:30
Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi’ne giremedi
Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi'ne giremedi
00:55
İngiliz vekilden Elon Musk’a dava Sebebi Grok’un oluşturduğu skandal fotoğraflar
İngiliz vekilden Elon Musk'a dava! Sebebi Grok'un oluşturduğu skandal fotoğraflar
00:26
Parkta kanlı infaz Kurşun yağdırıp kaçtı
Parkta kanlı infaz! Kurşun yağdırıp kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 09:17:02. #7.13#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.