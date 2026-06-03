Tedesco ilk transferini Fener'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış - Son Dakika
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Tedesco ilk transferini Fener'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış

Tedesco ilk transferini Fener\'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış
03.06.2026 13:21
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Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun, yeni takımındaki ilk transfer hedefi olarak Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'yi belirlediği öne sürüldü. Hollandalı futbolcunun sarı-lacivertli kulüple 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun ilk transfer hedefinin Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde olduğu öne sürüldü. İtalyan ekibinin Hollandalı futbolcu için harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

TEDESCO'NUN İLK HEDEFİ FENERBAHÇE'DEN

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev yapan Domenico Tedesco, kariyerine İtalya Serie A ekibi Bologna'da devam ediyor. Yeni takımında çalışmalarına başlayan tecrübeli teknik adamın transfer listesindeki ilk ismin sarı-lacivertli ekipten olduğu öne sürüldü.

Tedesco ilk transferini Fener'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış

BOLOGNA'NIN GÜNDEMİNDE OOSTERWOLDE VAR

La Repubblica Bologna'nın haberine göre Domenico Tedesco, Bologna yönetiminden Jayden Oosterwolde'nin transfer edilmesini istedi. İtalyan çalıştırıcının, çok yönlü yapısı ve fizik gücüyle dikkat çeken Hollandalı futbolcuyu kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

Tedesco ilk transferini Fener'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış

FENERBAHÇE'NİN VAZGEÇİLMEZLERİ ARASINDA

2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Sarı-lacivertli formayla şimdiye kadar 109 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR

Geride kalan sezonda 47 karşılaşmada görev alan Oosterwolde, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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