Kelkit Çayı'nda kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Kelkit Çayı'nda kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedeni bulundu

03.06.2026 13:09
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan iki kişiden Oğuz Kale, arama çalışmalarının 7'nci gününde polis dronu ile tespit edilerek cansız bedenine ulaşıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan iki kişiden Oğuz Kale arama çalışmalarının 7'nci gününde polis dronu ile tespit edilerek, cansız bedenine ulaşıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 28 Mayıs günü Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan Oğuz Kale (26) ile İlker P. (22) için yürütülen arama çalışmaları 7'nci gününde de aralıksız sürdü. Bölgedeki su seviyesinin düşürülmesi amacıyla Sanko Barajı'ndan su akışının kesilmiş ve bunun ardından çay yatağında daha kapsamlı arama yapılabilmesi için çalışmaların yoğunlaştırılmıştı. Ekiplerin yoğun şekilde devam ettiği çalışmalarda, olay yerinden 13 kilometre uzaklıkta Kale Köprüsü civarında görev yapan polis dronunun tespiti sonucu Oğuz Kale'nin cansız bedenine ulaşıldı. Oğuz Kale'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, morga kaldırıldı. Acı haberi alan aile yakınları fenalık geçirdi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Polis, Erbaa, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kelkit Çayı'nda kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kelkit Çayı'nda kaybolan Oğuz Kale'nin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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