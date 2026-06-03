Bolu Belediyesi'nde irtikap iddianamesi kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Belediyesi'nde irtikap iddianamesi kabul edildi

Bolu Belediyesi\'nde irtikap iddianamesi kabul edildi
03.06.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Belediyesi'ne yönelik 'irtikap' soruşturması kapsamında, aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında hazırlanan 178 sayfalık iddianame mahkemece kabul edildi. Özcan için 90 yıldan 263 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamlayarak kabul etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığının müşteki kurumlar olarak yer aldığı, 41 mağdur ve 6'sı tutuklu 19 sanıklı dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak.

Süreç ve iddianame

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan, başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, belediye meclis üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız tutuklanmış, yapılan itiraz üzerine Beykoz ve Özdemir adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

"Rüşvet" operasyonu kapsamında tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da bu dosyayla birleştirilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Ali Sarıyıldız'ın 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor.

Kaynak: AA

Bolu Belediyesi, Tanju Özcan, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Belediyesi'nde irtikap iddianamesi kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
Fidan: Trump NATO Zirvesi’ne katılacak Fidan: Trump NATO Zirvesi'ne katılacak
Galatasaray’da sürpriz Gidecek deniyordu, takımda kalıyor Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu Özel sistem kurmuşlar 20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu! Özel sistem kurmuşlar

13:05
Aziz Yıldırım’dan Ederson için flaş karar Bir saniye beklemeyecek
Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
13:00
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
12:52
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin
Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
12:15
Ali Babacan, CHP’deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 13:18:44. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu Belediyesi'nde irtikap iddianamesi kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.