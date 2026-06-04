Trump'a soğuk duş! Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir - Son Dakika
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Trump'a soğuk duş! Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir

Trump\'a soğuk duş! Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
04.06.2026 09:28
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ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a İran'la süren çatışmalarda ABD askerlerini geri çekmesi ya da operasyonların devamı için Kongre'den onay alması çağrısında bulunan tasarıyı kabul etti. Tasarı 215'e karşı 208 oyla geçerken, 4 Cumhuriyetçi vekilin de Demokratlarla birlikte hareket etmesi dikkat çekti. Karar, Trump'ın savaş politikalarına yönelik Cumhuriyetçi Parti içindeki rahatsızlığın arttığını ortaya koydu.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a İran'la devam eden çatışmalarda ABD askerlerini geri çekmesi ya da savaşı sürdürmek için Kongre'den onay alması çağrısında bulunan tasarıyı kabul etti. Karar, Cumhuriyetçi Parti içinde de çatlağın büyüdüğüne işaret etti.

TRUMP'A İRAN UYARISI

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sınırlamayı amaçlayan tasarıyı kabul etti. Tasarıda, Trump yönetiminden ABD askerlerini çatışma bölgesinden çekmesi veya operasyonların devamı için Kongre'den yetki alması istendi. Çarşamba günü yapılan oylamada tasarı 208'e karşı 215 oyla kabul edilerek Senato'ya gönderildi.

CUMHURİYETÇİLERDEN DE DESTEK GELDİ

Oylamada 4 Cumhuriyetçi vekilin Demokratlarla birlikte hareket etmesi dikkat çekti. Bu sonuç, dördüncü ayına giren savaş nedeniyle Cumhuriyetçi Parti içinde de rahatsızlığın arttığı şeklinde yorumlandı.

Cumhuriyetçi liderlerin daha önce yeterli desteği bulamadıkları için oylamayı iki hafta ertelediği, ancak çatışmaların uzaması ve Trump yönetiminin ilerleme sağlayamaması nedeniyle bu kez tasarının önüne geçemediği belirtildi.

SAVAŞ YETKİLERİ TARTIŞMASI

Tasarı, Demokratların Savaş Yetkileri Yasası'nı devreye sokmasının ardından gündeme geldi. Ancak Kongre'nin bir başkanı asker çekmeye zorlayıp zorlayamayacağı ABD hukukunda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Trump ve yakın çevresi, Kongre'nin savaş yetkilerini sınırlandırma girişimlerini anayasaya aykırı bulduklarını savunuyor.

TRUMP İLE PARTİSİ ARASINDA GERİLİM

Oylama, yaklaşan ara seçimler öncesinde Trump ile bazı Cumhuriyetçiler arasındaki görüş ayrılıklarını da gözler önüne serdi. Son dönemde Senato'daki Cumhuriyetçiler, Trump'ın bazı taleplerine karşı çıkarak geri adım attırmıştı. Başkanın talep ettiği 1 milyar dolarlık güvenlik fonu ile Adalet Bakanlığı'nın planladığı bazı federal harcama projeleri de engellenmişti.

PARTİLER ÜSTÜ RAHATSIZLIK

Temsilciler Meclisi'ndeki son oylama ve Senato'da geçen ay yapılan benzer girişimler, İran'la süren çatışmalara yönelik rahatsızlığın yalnızca Demokratlarla sınırlı olmadığını ortaya koydu. ABD kamuoyunda da savaşın maliyetine yönelik eleştirilerin arttığı ve çatışmaların sürmesine desteğin zayıfladığı değerlendiriliyor.

Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'a soğuk duş! Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir - Son Dakika

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