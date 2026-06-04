Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, İstanbul'da kongre üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda projelerini ve hedeflerini paylaşan Yıldırım, üyelerle görüş alışverişinde bulundu.
Toplantının ardından mekândan ayrılan Aziz Yıldırım, puro içerken görüntülendi. Kameralara yansıyan o anlar kısa sürede dikkat çekti.
Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği buluşmalara devam ediyor. Tecrübeli isim, seçim öncesi destek turunu yoğun şekilde sürdürüyor.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım'ın keyfi yerinde! Toplantının ardından puro içti - Son Dakika
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