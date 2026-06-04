Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak - Son Dakika
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Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak

Yunanistan ve GKRY\'nin silahlanma hamlesine MSB\'den karşı atak
04.06.2026 12:14
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleri ile bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu vurgulayan Bakanlık, ülkenin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirlerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından alındığını açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı/Çiğli’de gerçekleşen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Zeki Aktürk'ün açıklamaları şöyle;

TERÖRLE MÜCADELE VE HUDUT GÜVENLİĞİ

Son iki haftada, 6 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, hudutlarımızda 7’si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 698 şahıs yakalanmış, 4.219 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar, teslim olan terörist sayısı 99’a ulaşmış, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 860, engellenen kişi sayısı da 34 bin 389 olmuştur. Ayrıca, son iki hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 79 kilogram (78.913 g) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

İSRAİL

Bölgemizdeki gelişmeler kapsamında; İsrail’in Ortadoğu’daki saldırgan ve yayılmacı tutumu, bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırmaktadır. İsrail; bir yandan Lübnan’daki işgal ettiği yerleri genişleterek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamakta, diğer yandan İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa’daki provokatif eylemlerine göz yummaktadır. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrarı hedef alan bu eylemler karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırarak somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca; İran ile ABD arasındaki müzakerelerin kalıcı barışla sonuçlanmasının bölgemiz için önemini yineliyor, tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını temenni ediyoruz.

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamalarda bulunuldu. Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı;

NATO ZİRVESİ KAPSAMINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ

NATO zirvesine yönelik tüm güvenlik tedbirleri devletimizin ilgili kurumları ve NATO makamları ile koordineli şekilde alınmaktadır.

YUNANİSTAN VE GKRY’NİN SİLAH ALIMLARINI ARTIRMASI

Yunanistan ve GKRY’nin son dönemdeki silahlanma faaliyetleri ile bölgedeki askerî girişimlerini yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Ülkemiz; Ege ve Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte, hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve KKTC’nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Bölgemizin ihtiyacı olan husus; silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine, uluslararası hukuk temelinde iş birliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan’ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.

BİR TUGAYIMIZDA YAŞANAN OLAY

Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Söz konusu olay ile ilgili soruşturma izni Bakanlığımızca verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine ve makamına bakılmaksızın gereken yapılır.

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Son Dakika Gündem Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak - Son Dakika

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