İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı - Son Dakika
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İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı

03.06.2026 16:31
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin genç girişimcilerini, yatırımcılarını ve politika yapıcılarını buluşturan İİT Gençlik Girişimcilik Konferansı (OIC YEC 2026), İstanbul Finans Merkezi, Ziraat Bankası Etkinlik Salonu'nda başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) iş birliğiyle düzenlenen konferansta; İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden gelen genç girişimciler, yatırımcılar ve politika yapıcılar, geleceğin iş dünyasını şekillendirmek için bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı <a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'da başladı

Konferansın açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ferhad Hacıyev, İstanbul Finans Merkezi CEO'su Ahmet İhsan Erdem ve OIC Türkiye daimi temsilcisi Cenk Uraz ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik İşler Genel Direktörü Naghi Jabbarov ve pek çok ülkeden heyetler katıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı

“HERKESİN BİRBİRLERİYLE TİCARİ ANLAMDA İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİREBİLECEĞİ BİR ORTAM VAR”

İstanbul Valisi Davut Gül konuşmasında, Müslüman ülkelerin genç nüfusa sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bu potansiyeli iyi eğitip doğru alanlarda değerlendirdiğimizde, geleceğin dünyasında çok daha güçlü bir konuma geleceğiz. Üretim yöntemlerinin, tüketim alışkanlıklarının, pazarlama tekniklerinin değiştiği bu dönemde herkesin birbirinden öğreneceği ve aynı zamanda herkesin birbiriyle ticari anlamda ilişkilerini geliştirebileceği bir ortam var” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı

“İSTANBUL, TÜM DÜNYAYI BİRBİRİNE BAĞLAYAN EŞSİZ BİR MERKEZDİR”

ICYF Başkanı Taha Ayhan da "ICYF olarak 2020 yılından bu yana pek çok girişimde bulunduk; ancak bunlar arasında en önemlisinin girişimcilik odaklı projelerimiz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İstanbul’a dışarıdan gelen bir ziyaretçi olarak, bu şehirde bulunmanın ne kadar özel olduğunu sizler de fark etmişsinizdir. İstanbul, Doğu ile Batıyı, dolayısıyla tüm dünyayı birbirine bağlayan eşsiz bir merkezdir. Bu nedenle, konferansımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm profesyonelleri, buradaki sürece aktif olarak katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı

“GELİŞMEKTE OLAN TEKNOLOJİLERİN YALNIZCA BİRER TÜKETİCİSİ OLARAK KALMAMALIYIZ”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu da konuşmasında teknolojinin hayatımızı yeniden şekillendirdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Yapay zekâ, biyoteknoloji, yarı iletkenler, kuantum bilişim, siber güvenlik ve daha birçok gelişmekte olan teknolojideki ilerlemeler yarının dünyasını tanımlıyor. İslam dünyası olarak bizler, bu gelişmekte olan teknolojilerin yalnızca birer tüketicisi olarak kalmamalıyız. Bu teknolojilerin üreticisi, fikri mülkiyet haklarının sahibi ve inovasyonun liderleri olmak zorundayız. Bunu da ancak ülkelerimiz arasında daha güçlü bir iş birliği, ortak yatırımlar, bilgi paylaşımı ve entegre bir girişimcilik ile teknoloji ekosistemi sayesinde başarabiliriz. Türkiye olarak biz buradayız. Hazırız, iyi bir şekilde hazırlandık ve tüm kapasitemizle bu ortaklığa katkı sağlamaya kararlıyız. Türkiye artık kendi sistemlerini üretebilen dünyadaki sayılı ülkelerden biridir. Bu başarılar, Türkiye'deki teknoloji ve girişimciliğin küresel düzeyde rekabetçi bir ekosisteme dönüştüğünü açıkça göstermektedir. Belki de bundan daha önemlisi, özellikle son 10 yılda, ülkede teknolojik gelişmenin önemi konusunda, bilhassa genç nesiller arasında insanların zihniyetinde bir devrim yaratmayı başardık.”

“DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ İLK 10 EKOSİSTEMİNE GİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Coştu, 2030 yılına kadar Türkiye’den 100 bin start-up ve teknoloji şirketinin çıkmasını sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Bu iddialı hedefe ulaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Ayrıca dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekosistemi arasına girmeyi ve İstanbul'u dünyanın en büyük ilk 20 merkezinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu yeni adımlarla Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda start-up'lar ve yetenekler için daha da güçlü bir merkez haline geleceğine inanıyoruz.” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı

“KÜRESEL ZORLUKLARA ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMEYE HAZIR GENÇ GİRİŞİMCİLER GÖRÜYORUM”

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu da konuşmasında “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ne zaman bir genç çıksa ve "Bir fikrim var" dese, biz oradayız. Dijital dönüşüm, yapay zekâ ve hızlı teknolojik gelişmelerle tanımlanan bir çağda yaşıyoruz. Amacımız bu değişimlere sadece uyum sağlamak değil, onlara liderlik etmektir. Gençlerimizin teknolojinin yaratıcıları, yapay zekâda inovasyoncular ve küresel ölçekte rekabetçi işletmelerin kurucuları olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı

“ÜLKEMİZE YATIRIM ÇEKMEYE HALA DEVAM EDİYORUZ”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat konuşmasında yatırım paradigmalarının hızla değiştiğini ifade ederek, “Karar vericiler artık farklı parametrelere bakıyorlar. Belki geçmişte stratejik yatırımlar sadece çelikten, betondan ve sanayi tesislerinden ibaretti. Fakat bugün, stratejik yatırımların giderek daha fazla bilgi işlem gücü, yetenek, inovasyon merkezleri ve dijital altyapı ile ölçüldüğünü görebiliyorsunuz. Uluslararası yatırımcılarla yaptığımız toplantılarda biz, Türkiye son 20 yıldır her yıl ortalama %5,3 büyüdüğünü anlatıyoruz. Bu noktada Türkiye'nin, tüm İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) üyelerine kıyasla bir avantaja sahip olduğuna inanıyorum.” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı

“MÜSLÜMAN DÜNYASININ GENÇLERİ ARASINDA HER GEÇEN GÜN DAHA POPÜLER VE DAHA ÖNEMLİ BİR HALE GELİYOR”

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ferhad Hacıyev de konuşmasında ICYF’in Müslüman dünyasının gençleri arasında her geçen gün daha popüler hale geldiğini belirterek, genç girişimcilerin yatırımcılarla bir araya geldiği bu konferansı düzenledikleri için teşekkür etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı

“GENÇLERİMİZE YATIRIM YAPMAK VE ONLARIN ÖNÜNÜ AÇMAK EN GÜVENLİ YATIRIMDIR”

İstanbul Finans Merkezi CEO'su Ahmet İhsan Erdem de yapay zeka ekseninde bir teknoloji devrimi yaşandığını ifade ederek, “Bu durum elbette pek çok belirsizlik yaratacaktır; ancak beraberinde büyük fırsatları da getirecektir. Tüm bu belirsizlikler ve dalgalanmalar karşısında yönümüzü en önemli varlığımıza, yani gençlerimizin ve insanımızın potansiyeline çevirmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü cesur girişimcilerin filizlenmesini sağlamak ve uluslarımızı birer yetenek merkezine dönüştürmek adına, gençlerimize yatırım yapmak ve onların önünü açmak en güvenli yatırımdır” diye konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı

OIC Türkiye Daimi Temsilcisi Cenk Uraz da İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye 57 ülkenin nüfusunun %60’ının 30 yaş altında olduğuna işaret ederek, “Ancak Müslüman gençler arasındaki işsizlik dünyadaki en yüksek seviyeler arasındadır ve İİT bölgesi genelindeki gençlerin sahip olduğu işletmelerin %75'i belirli zorluklar nedeniyle ayakta kalamamaktadır. Türkiye, 51. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanı ve ICYF'ye (İslam İşbirliği Gençlik Forumu) ev sahibi olarak, kurumsal adımlar ve eğitim yoluyla İİT gençliğini güçlendirmeye kararlıdır. Bu noktada, yenilikçi girişimcilik merkezleri, uluslararası kuluçka merkezi ve genç iş merkezi gibi güvenilir girişimlerinden dolayı ICYF'yi tebrik etmek ve takdir etmek isterim. Bunların geliştirilmeyi hak eden dönüm noktası projeler olduğuna inanıyorum.” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik İşler Genel Direktörü Naghi Jabbarov’un da bir konuşma yaptığı açılış töreni tüm delegasyonun katılımıyla "Aile Fotoğrafı" çekilmesiyle son buldu. Açılış töreninin ardından program "Politikayı Refaha Dönüştürmek: İİT Genelinde Bir Girişimcilik Ekosistemi İnşa Etmek" başlıklı panel oturumuyla devam etti. Gün boyunca süren oturumlarda İİT ülkelerindeki start-up ekonomisinin geliştirilmesi, genç girişimlerin desteklenmesi ve yatırım mekanizmalarının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladıİslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı
İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı
İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı

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