Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Geçtiğimiz günlerde Roma'da dünyaevine giren milli futbolcu Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül, balayında rotayı Balıkesir'e çevirdi. Yeni evli çift, Ünder'in memleketi Sındırgı'da ailesini ziyaret etti.

BALAYINDA MEMLEKET MOLASI

Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül, balayı için anlamlı bir tercih yaptı. Yeni evli çift, milli futbolcunun memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gitti.

ANNE VE BABASINI ZİYARET ETTİ

Sabah'ın haberine göre Cengiz Ünder, eşi Bilge Yenigül ile birlikte Sındırgı'da yaşayan anne ve babasını ziyaret etti. Çiftin aile ziyareti sırasında keyifli vakit geçirdiği öğrenildi.

ROMA'DA EVLENMİŞLERDİ

Uzun süredir birlikte olan Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çifti, geçtiğimiz günlerde Roma'da düzenlenen törenle hayatlarını birleştirmişti. Çiftin düğünü yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşmişti.

AİLESİYLE HASRET GİDERDİ

Yoğun futbol temposunun ardından balayına çıkan Cengiz Ünder'in, bu özel süreçte ailesini de ziyaret etmesi dikkat çekti. Milli futbolcunun memleketinde geçirdiği zamanın ardından tatiline devam edeceği belirtildi.