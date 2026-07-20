Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı

Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı
20.07.2026 01:12
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Kariyeriyle birlikte eğitimini de sürdüren ünlü oyuncu Alina Boz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Güzel oyuncu, mezuniyet töreninden kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Alina Boz, oyunculuk kariyerini sürdürürken eğitim hayatını da tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olan Boz'un bu mutlu gününü eşi Umut Evirgen, ve annesi  Olga Boz sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı

"GURUR...MEZUNUMUZ"

Boz'un eşi Umut Evirgen, mezuniyet töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Gurur… Mezunumuz" notunu düştü. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşım, çiftin takipçilerinden de tebrik mesajları aldı.

Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı

ANNESİNDEN DUYGULANDIRAN MESAJ 

Alina Boz'un mezuniyet sevinci ailesini de gururlandırdı. Genç oyuncunun annesi Olga Boz da kızının mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Canım kızım, seninle gurur duyuyorum. Tebrikler." ifadelerini kullandı. Olga Boz'un paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı

"Paramparça", "Elimi Bırakma", "Maraşlı" ve dijital platformda yayınlanan "Aşk 101" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alina Boz, yoğun temposuna rağmen üniversite eğitimini de sürdürdü. 28 yaşındaki güzel oyuncu son olarak Kuruluş Orhan dizisinde Asporça Hatun'u canlandırmıştı. 

Alina Boz, Magazin, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Alina Boz Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı - Son Dakika

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