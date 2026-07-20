Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı

Ünlü oyuncu Alina Boz, oyunculuk kariyerini sürdürürken eğitim hayatını da tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olan Boz'un bu mutlu gününü eşi Umut Evirgen, ve annesi Olga Boz sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

"GURUR...MEZUNUMUZ"

Boz'un eşi Umut Evirgen, mezuniyet töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Gurur… Mezunumuz" notunu düştü. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşım, çiftin takipçilerinden de tebrik mesajları aldı.

ANNESİNDEN DUYGULANDIRAN MESAJ

Alina Boz'un mezuniyet sevinci ailesini de gururlandırdı. Genç oyuncunun annesi Olga Boz da kızının mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Canım kızım, seninle gurur duyuyorum. Tebrikler." ifadelerini kullandı. Olga Boz'un paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

"Paramparça", "Elimi Bırakma", "Maraşlı" ve dijital platformda yayınlanan "Aşk 101" gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alina Boz, yoğun temposuna rağmen üniversite eğitimini de sürdürdü. 28 yaşındaki güzel oyuncu son olarak Kuruluş Orhan dizisinde Asporça Hatun'u canlandırmıştı.