Irak Başbakanı Zeydi İran\'ı Ziyaret Edecek

Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ikili temaslarda bulunmak ve çeşitli alanlarda iş birliğine ilişkin mutabakat zaptları imzalamak üzere İran'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

IRAK BAŞBAKANI, İRAN'A GİDİYOR

Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin İran'ı ziyaret edeceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Zeydi'nin ikili görüşmeler gerçekleştirmek ve taraflar arasında çeşitli alanlarda iş birliğine ilişkin mutabakat zaptları imzalamak üzere bu hafta içi başkent Tahran'ı ziyaret edeceği belirtildi.

SONRAKİ DURAĞI TÜRKİYE

Zeydi'nin Tahran temasları sonrasında Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan'a da ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.