Donald Trump final maçında olası bir suikaste karşı böyle önlem aldı - Son Dakika
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Donald Trump final maçında olası bir suikaste karşı böyle önlem aldı

Donald Trump final maçında olası bir suikaste karşı böyle önlem aldı
19.07.2026 23:43
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ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Felipe VI (İspanya Kralı) ve Pedro Sanchez; final maçını kurşun geçirmez camın arkasından takip etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nın dev finalinde, futboldan çok alınan olağanüstü güvenlik önlemleri konuşuldu. 

DEV FİNALDE ''KURŞUN GEÇİRMEZ CAM'' DETAYI

ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino, İspanya Kralı VI. Felipe ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, tarihi karşılaşmayı kendileri için özel olarak hazırlanan kurşun geçirmez camın arkasından takip etti.

CAM YOKMUŞ GİBİ BİR GÖRÜNTÜ HİSSİYATI

Protokol tribününe yerleştirilen temperli ve lamine balistik güvenlik camı, olası ateşli silah saldırılarına ve patlamalara karşı en üst düzeyde koruma sağlayacak şekilde tasarlandı. Üstün optik netliği sayesinde liderlere kesintisiz ve berrak bir seyir deneyimi sunan bu özel cam, neredeyse cam yokmuş hissiyatı vererek dev organizasyonun en dikkat çekici güvenlik detayı oldu. Liderler, güvenliğin gölgesinde unutulmaz bir finale tanıklık etti.

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Son Dakika Dünya Kupası Donald Trump final maçında olası bir suikaste karşı böyle önlem aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Donald Trump final maçında olası bir suikaste karşı böyle önlem aldı - Son Dakika
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