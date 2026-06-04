Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
04.06.2026 14:07
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Fenerbahçe, Futbol Akademisi'nde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulüp efsanesi Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Futbol Akademisi bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, kulübün efsane futbolcuları arasında yer alan Tuncay Şanlı'nın görevinden ayrıldığı bildirildi.

Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

Açıklamada, "Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak görev yapan kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.

EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ

Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'ya kulübe verdiği katkılar nedeniyle teşekkür ederken, kariyerinin devamında başarı dileklerini iletti. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Verdiği tüm emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

FENERBAHÇE'NİN UNUTULMAZ İSİMLERİNDEN

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla önemli başarılara imza atan Tuncay Şanlı, sarı-lacivertli taraftarların hafızasında özel bir yere sahip. Son dönemde kulübün akademi yapılanmasında görev alan Şanlı'nın yeni adresi ise merak konusu oldu.

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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