Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

04.06.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla yürütülen davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığa da hapis ve adli para cezası verdi.

Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

SADETTİN SARAN HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki sanık hakkında hapis ve para cezasına hükmedildi.

Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sadettin Saran katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Saran'ın duruşmada yer almaması nedeniyle son savunmasının alınamadığı belirtildi. 

Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, Sadettin Saran ve Alan Kenan Saran'ı "kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca iki sanık hakkında 562 bin 500'er lira adli para cezası verilmesine karar verildi.

Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

İKİ SANIK BERAAT ETTİ

Aynı dosyada yargılanan Emre Eren ve Azade Zeynep Haksal hakkında ise söz konusu suçlama yönünden beraat kararı verildi.

ACUN ILICALI DETAYI

Öte yandan aynı suçlama kapsamında farklı bir mahkemede yargılanan Acun Ilıcalı hakkında geçtiğimiz günlerde beraat kararı verilmişti. Bu kararın ardından gözler Sadettin Saran dosyasına çevrilmişti.

Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Saran ile bazı şüphelilerin, 'Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş.' bünyesinde hizmet veren 'S SPORT' internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla, 'kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları istendi. 


Saadettin Saran, Fenerbahçe, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Filinta Filinta:
    İddalar doğruysa adamda her yol var. Garip bir durum. 2 2 Yanıtla
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Bu yargıya inancı tamamen yitirmiştir, mesala daha dün TJK yabancı at yarışlarında ekranlarda yasadışı bahis reklamları vardı ,bu ayrımcılık neden ? TRT yayınlıyor ses yok malum kulüp ulan formasının arkasına yazıp sahaya çıkıyor sahayaaa,bu nasıl yargılama ? Banane Sadettin saran dan fakat haksızlık karşısında insan rahatsız oluyor 1 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Objektif yorumunuz için tebrikler. Adalet kişiye kişilere kurumlara göre farklı olamaz. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
TFF’den ’’Süper Lig tescil edilmesin’’ talebi için karar TFF'den ''Süper Lig tescil edilmesin'' talebi için karar
Patrick Kluivert’tan Türkiye için dikkat çekici yorum Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum
İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul’da başladı İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı
Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü
ABD maçımızı oynayacağımız SoFi Stadyumu görüntülendi, herkes beğeni yağdırdı ABD maçımızı oynayacağımız SoFi Stadyumu görüntülendi, herkes beğeni yağdırdı
Adnan Oktar soruşturmasında Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı Adnan Oktar soruşturmasında Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı
Fatih Karagümrük’ten Emre Mor iddialarına yanıt Fatih Karagümrük'ten Emre Mor iddialarına yanıt
Alman Milli Takımı’nın uçak tercihi olay oldu Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu

13:28
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
12:54
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı
12:41
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
12:14
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak
Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
12:08
Roma’da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir’e gitti
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti
11:51
“Dur“ ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi
"Dur" ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi
11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:24
Mourinho, Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne şikayet etti
Mourinho, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
10:10
Kuzeni öldürülen Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı Faillerin adını verdi
Kuzeni öldürülen Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! Faillerin adını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 13:45:53. #7.13#
SON DAKİKA: Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.