Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir - Son Dakika
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Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
04.06.2026 12:41
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İş için Van'a giden Ahmad Jahangard Takalo, banka hesabında 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira 99 kuruş bulunduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kaynağı belirsiz para nedeniyle MASAK tarafından tüm hesapları dondurulan Takalo, hesaplarına erişemediği için işlerinin aksadığını söyledi. İki Ar-Ge şirketi bulunan Takalo, sürecin bir-iki ay daha uzaması halinde iflas edebileceğini belirterek sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Balıkesir'de yaşayan ve iş gezisi için Van'a giden Azerbaycan asıllı girişimci Ahmad Jahangard Takalo, banka hesabında gördüğü rakam karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Hesabında 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira 99 kuruş bulunduğunu öğrenen Takalo'nun tüm hesapları, kaynağı belirsiz para hareketi nedeniyle MASAK tarafından donduruldu.

Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Takalo, olayın Van'da alışveriş yaptığı sırada kartlarının çalışmamasıyla ortaya çıktığını anlattı. Sorunun kartlardan kaynaklandığını düşünerek bankaya giden Takalo, hesabına yaklaşık 1 trilyon lira geçtiğini öğrenince hayatının şokunu yaşadığını söyledi.

"HAYATIM 180 DERECE DEĞİŞTİ"

Uluslararası mucit olduğunu ve Türkiye'de iki Ar-Ge şirketi bulunduğunu belirten Takalo, yaşadığı süreci "hem komik hem de korkunç" olarak tanımladı. Daha önce annesinin hesabına da yanlışlıkla milyonlarca lira gönderildiğini anlatan Takalo, o olayın kısa sürede çözüldüğünü ancak bu kez durumun çok daha karmaşık olduğunu ifade etti. Hesaplarının dondurulması nedeniyle işlerinin ciddi şekilde aksadığını söyleyen Takalo, "Hayatım 180 derece değişti. Normal hayatımı ve düzenimi özledim. Hesaplarımın kapalı olması faaliyetlerimi durma noktasına getirdi" dedi.

"BİR ANDA HERKES AKRABAM OLDU"

Olayın duyulmasının ardından yoğun telefon trafiği yaşadığını belirten Takalo, yeni telefon numarası almasına rağmen sürekli arandığını söyledi. Takalo, "Herkes para istiyor. Sanki bu parayı kullanabiliyormuşum gibi davranıyorlar. Bir anda herkes benimle akraba olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇ İFLASIMA NEDEN OLABİLİR"

Tüm hesaplarının bloke edilmesi nedeniyle mağdur olduğunu belirten Takalo, sürecin uzaması halinde şirketlerinin faaliyetlerinin ciddi zarar görebileceğini söyledi. Bir-iki ay daha bu şekilde devam etmesi halinde iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Takalo, olayın bir an önce aydınlatılmasını ve hesaplarının yeniden açılmasını istedi. Konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiği öğrenilirken, Takalo gerçek para sahibinin bulunarak yaşanan karmaşanın sona ermesini beklediğini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir - Son Dakika

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