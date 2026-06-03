Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi

Aziz Yıldırım\'dan stoper zirvesi
03.06.2026 18:02
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Londra seyahatinde Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake için temaslarda bulunan Aziz Yıldırım, anlaşma sağlanamaması ihtimaline karşı Fulham'da forma giyen Nijeryalı oyuncu Calvin Bassey için de temaslara başladı.

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına büyük bir gizlilik ve hızla devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmeyi öncelik haline getiren Yıldırım, Avrupa genelinde önemli isimlerle dirsek teması kurdu.

HEDEFTEKİ İLK İSİM AKE

Londra'da bir dizi transfer görüşmesi gerçekleştiren Aziz Yıldırım’ın, öncelikli olarak Manchester City forması giyen 31 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Nathan Ake'nin menajeriyle masaya oturduğu öğrenildi. Yapılan planlamaya göre, Aziz Yıldırım cephesi ilk olarak Nathan Ake transferini bitirmek istiyor.

Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi

AKE OLMAZSA LİSTEDE BAŞKA İSİMLER VAR

Öte yandan Ake'nin transferinde pürüz çıkması durumunda ise rota tamamen Fulham forması giyen 26 yaşındaki Calvin Bassey’e çevrilecek. Bassey için de temas kurulduğu ve gerektiği halde İngiliz kulübüne resmi teklif iletileceği belirtildi. Listede Bassey dışında Lens forması giyen Malang Sarr'ın da üçüncü ihtimal olduğu vurgulandı. 

Aziz Yıldırım, Manchester, Fenerbahçe, Calvin, Fulham, Londra, Futbol, Spor, Son Dakika

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