Aziz Yıldırım\'dan stoper zirvesi

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına büyük bir gizlilik ve hızla devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmeyi öncelik haline getiren Yıldırım, Avrupa genelinde önemli isimlerle dirsek teması kurdu.

HEDEFTEKİ İLK İSİM AKE

Londra'da bir dizi transfer görüşmesi gerçekleştiren Aziz Yıldırım’ın, öncelikli olarak Manchester City forması giyen 31 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Nathan Ake'nin menajeriyle masaya oturduğu öğrenildi. Yapılan planlamaya göre, Aziz Yıldırım cephesi ilk olarak Nathan Ake transferini bitirmek istiyor.

AKE OLMAZSA LİSTEDE BAŞKA İSİMLER VAR

Öte yandan Ake'nin transferinde pürüz çıkması durumunda ise rota tamamen Fulham forması giyen 26 yaşındaki Calvin Bassey’e çevrilecek. Bassey için de temas kurulduğu ve gerektiği halde İngiliz kulübüne resmi teklif iletileceği belirtildi. Listede Bassey dışında Lens forması giyen Malang Sarr'ın da üçüncü ihtimal olduğu vurgulandı.