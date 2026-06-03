Eşini çocuğunun yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eşini çocuğunun yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü

03.06.2026 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın eşi tarafından 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası ihbarda bulunan küçük çocuğun sözleri ekipleri harekete geçirirken, kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Bursa'da Zafer Güngür (40), tartıştığı eşi Müjde Güngür'ü (36) 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde tek bıçak darbesiyle öldürdü.

CİNAYETİ KÜÇÜK ÇOCUK HABER VERDİ

Olay, Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 40 yaşındaki Zafer G., henüz bilinmeyen bir nedenle 36 yaşındaki eşi Güzde G. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kanlı bitti. Zafer G., eşini oğlunun yanında defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunan küçük çocuk ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eşini çocuğunun yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Güzde G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, cinayet şüphelisi Zafer G. İse Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bazı yakınlar sinir krizi geçirirken, ekipler ve çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Osmangazi, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Bursa Eşini çocuğunun yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan’da Ekvador’dan gelen muzların arasına gizlenmiş yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi Macaristan'da Ekvador'dan gelen muzların arasına gizlenmiş yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Bursa’da yıldırım düştü, 6 koyun öldü Bursa'da yıldırım düştü, 6 koyun öldü
Ersun Yanal’dan Süper Lig’e geri dönüş sinyali Ersun Yanal'dan Süper Lig'e geri dönüş sinyali
Özgür Özel’in “iğrenç bıyıklı“ sözlerine Atakan Sönmez’den yanıt Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine Atakan Sönmez'den yanıt
Meclis’te tansiyon yükseldi: AK Parti ile CHP arasında ’hırsızlık’ tartışması Meclis'te tansiyon yükseldi: AK Parti ile CHP arasında 'hırsızlık' tartışması
Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi
Bodrum’da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti Bodrum'da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Alanya’da tartışma yaratan karar: Buzsuz içecek isteyen 20 TL fazla ödeyecek Alanya'da tartışma yaratan karar: Buzsuz içecek isteyen 20 TL fazla ödeyecek
Kıyafet giymeden tüm vücudunu Dünya Kupası’nda oynayacak yıldızların fotoğraflarıyla kapladı Kıyafet giymeden tüm vücudunu Dünya Kupası'nda oynayacak yıldızların fotoğraflarıyla kapladı
Emniyet mensubu evinde ölü bulundu Emniyet mensubu evinde ölü bulundu

19:50
Bu gece İstanbul’a geliyor Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı
Bu gece İstanbul'a geliyor! Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı
19:43
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
19:32
Elemelerde tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası’na gittiler
Elemelerde tek maç dahi kazanamadan Dünya Kupası'na gittiler
19:10
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
18:41
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports’un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
18:32
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
18:16
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
18:04
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
17:52
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
17:06
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
16:01
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 20:01:18. #7.13#
SON DAKİKA: Eşini çocuğunun yanında defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.