A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu - Son Dakika
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A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu

04.06.2026 15:39
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A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası forma numaraları açıklandı. Hakan Çalhanoğlu 10, Arda Güler 8, Kenan Yıldız ise 11 numaralı formayla mücadele edecek. İşte diğer futbolcularımızın giyeceği forma numaraları...

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda forma numaraları netleşti. Hakan Çalhanoğlu 10 numarayı giyerken, Arda Güler'e 8 numaralı forma verildi.

A MİLLİ TAKIM'IN DÜNYA KUPASI FORMA NUMARALARI BELLİ OLDU

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın forma numaraları açıklandı. Ay-yıldızlı ekipte yıldız isimlerin tercih ettiği numaralar dikkat çekti.

A <a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a> oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu

HAKAN ÇALHANOĞLU 10 NUMARAYI GİYECEK

Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası boyunca 10 numaralı formayla sahaya çıkacak. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ise 8 numaralı formanın sahibi oldu.

A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu

KALECİLERİN NUMARALARI DA NETLEŞTİ

A Milli Takım'da kaleci Mert Günok 1 numaralı formayı giyecek. Altay Bayındır'a 12, Uğurcan Çakır'a ise 23 numaralı forma verildi.

KENAN YILDIZ 11 NUMARAYI ALDI

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Dünya Kupası'nda 11 numarayla mücadele edecek. Barış Alper Yılmaz 21, Orkun Kökçü 6, İsmail Yüksek ise 16 numaralı formayı taşıyacak.

26 KİŞİLİK KADRODA NUMARALAR ŞÖYLE

A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu

GÖZLER DÜNYA KUPASI'NDA

24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanı yaşayacak A Milli Takım, D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, turnuvada başarılı bir performans sergileyerek üst turlara yükselmeyi hedefliyor.

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Son Dakika Spor A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu - Son Dakika
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