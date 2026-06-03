İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CHP Genel Başkanlı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ile CHP Malatya Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yönelik iki ayrı soruşturma dosyasındaki incelemesini tamamladı.
Başsavcılık, her iki dosyada da şüphelilerin mevcut parlamenter kimlikleri nedeniyle yetkisizlik kararı alarak dosyaları başkente sevk etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/102232 sayılı ilk dosyasında; 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı mercek altına alındı. Soruşturmada, delegelerin iradesinin iş, para ve siyasi makam vaatleriyle etkilendiği, kurultay salonunda delege pazarlığı yapıldığı ve genel başkanlık seçimine hile karıştırılarak "2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununa Aykırılık" suçu işlendiği iddiaları değerlendirildi.
Dosyadaki kritik deliller ve ifadeler şu şekilde yer aldı:
Başsavcılık, delegelerin taleplerinin Veli Ağbaba’nın sorumlu olduğu Seçim Koordinasyon Merkezi’ne yönlendirildiği, Özel ve Ağbaba'nın doğrudan değil, kendilerine yakın isimler üzerinden maddi menfaat ve makam vaatleriyle delege iradesini fesada uğrattıkları kanaatine varıldığını belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ikinci dosyasında ise, Muhittin Böcek’in 2024 yerel seçimlerinde yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesi sürecindeki para trafiği iddiası ele alındı. Tanık beyanları, HTS/baz kayıtları ve aile bireylerinin ifadeleriyle desteklenen dosyada rüşvet ağının şeması çizildi.
Başsavcılık; Özgür Özel’in, Muhittin Böcek’in aday gösterilmesi karşılığında Veli Ağbaba aracılığıyla 1 milyon Euro ve 200 bin Dolar talep ettiği ve bu rüşvet parasının belirlenen kişilere teslim edildiği kanaatine varıldığını kaydetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki dosyada adı geçen Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın halen milletvekili olmaları sebebiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 161/9. maddesi uyarınca soruşturma yürütme yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğuna hükmetti.
Yetkisizlik kararı verilen iki soruşturma dosyası, gereğinin yapılması üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi.
Son Dakika › Özgür Özel › İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı - Son Dakika
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