İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı - Son Dakika
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı
03.06.2026 20:01
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CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 38. Olağan Kurultayı'nda "delege borsası kurulduğu" ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sürecinde "rüşvet" iddialarına yönelik dosyalarda yetkisizlik kararı verdi. Şüphelilerin milletvekili olması nedeniyle hazırlanan soruşturma dosyaları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CHP Genel Başkanlı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ile CHP Malatya Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yönelik iki ayrı soruşturma dosyasındaki incelemesini tamamladı.

Başsavcılık, her iki dosyada da şüphelilerin mevcut parlamenter kimlikleri nedeniyle yetkisizlik kararı alarak dosyaları başkente sevk etti.

1. DOSYA: KURULTAYDA "İRADEYE FESAT VE DELEGE PAZARLIĞI" İDDİASI 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/102232 sayılı ilk dosyasında; 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı mercek altına alındı. Soruşturmada, delegelerin iradesinin iş, para ve siyasi makam vaatleriyle etkilendiği, kurultay salonunda delege pazarlığı yapıldığı ve genel başkanlık seçimine hile karıştırılarak "2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununa Aykırılık" suçu işlendiği iddiaları değerlendirildi.

Dosyadaki kritik deliller ve ifadeler şu şekilde yer aldı:

  • Turgut Koç’un beyanları: Parti içinde resmi bir görevi olmamasına rağmen kurultay sürecinde Özgür Özel lehine delegelerle temas kurduğunu belirten Koç; Etimesgut delegeleri Özkan Deniz ve İbrahim Şahin’e para aktarıldığını, belediye başkan adaylığı ile parti içi makam vaatlerinin havada uçuştuğunu anlattı.
  • Özkan Yalım’ın itirafları: Yaklaşık 40 ilde 700 delegeyi telefonla arayarak Özgür Özel için 115 destek imzası topladığını söyleyen Yalım, delegelerin yakınlarının belediyelerde işe alınması taleplerini parti yetkililerine ilettiğini belirtti. Yalım ayrıca, Özgür Özel’e kongre masrafları için 1 milyon TL nakit verdiğini ve bu parayı Demirhan Gözaçan’a teslim ettiğini itiraf etti.

Başsavcılık, delegelerin taleplerinin Veli Ağbaba’nın sorumlu olduğu Seçim Koordinasyon Merkezi’ne yönlendirildiği, Özel ve Ağbaba'nın doğrudan değil, kendilerine yakın isimler üzerinden maddi menfaat ve makam vaatleriyle delege iradesini fesada uğrattıkları kanaatine varıldığını belirtti.

2. DOSYA: ANTALYA ADAYLIĞI İÇİN "RÜŞVET" İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ikinci dosyasında ise, Muhittin Böcek’in 2024 yerel seçimlerinde yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesi sürecindeki para trafiği iddiası ele alındı. Tanık beyanları, HTS/baz kayıtları ve aile bireylerinin ifadeleriyle desteklenen dosyada rüşvet ağının şeması çizildi.

  • "1 milyon Euro'ya tamamla getir": Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ifadesinde; Veli Ağbaba’nın kendisini internet tabanlı uygulamalar üzerinden arayarak Özgür Özel’in talimatıyla babasının adaylığı karşılığında önce 30 milyon TL talep ettiğini söyledi. Bu tutarın Euro karşılığı 900 bin Euro civarında çıkması üzerine Ağbaba'nın "1 milyon Euro’ya tamamla getir" dediği aktarıldı.
  • Genel Merkezde parayı teslim etti: Mustafa Gökhan Böcek, parayı Antalya’daki iş insanlarından topladığını ve 10 Ocak 2024 tarihinde Ankara’da CHP Genel Merkezi'nin 6. katında Veli Ağbaba’nın yönlendirdiği (sonradan Emre Caner olduğu değerlendirilen) kişiye elden teslim ettiğini belirtti. Teslimat esnasında şahsın Ağbaba'yı arayarak "1 milyon Euro’yu bu kişiye mi bırakacağım?" diye onay aldığını ifade etti.
  • Lansman için 200 bin dolar ek ödeme: Adaylık açıklandıktan sonra Antalya'daki seçim lansman süreci için Veli Ağbaba’nın 7-8 milyon TL daha nakit istemesi üzerine, Gökhan Böcek'in Özgür Özel’in ekibinde yer alan bir kişiye 200 bin Dolar daha teslim ettiği beyan edildi.
  • Eşinin ifadeleri dosyada: Muhittin Böcek'in eşi Zuhal Böcek de ifadesinde; oğlu Gökhan'ın babasının adaylığı için Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına para istediğini kendisine söylediğini, Ankara seyahatinde oğlunu genel merkeze kendisinin götürdüğünü ve oğlunun adaylık gecikince "O kadar para verdik halen açıklanmadı" diye sitem ettiğini doğruladı.

Başsavcılık; Özgür Özel’in, Muhittin Böcek’in aday gösterilmesi karşılığında Veli Ağbaba aracılığıyla 1 milyon Euro ve 200 bin Dolar talep ettiği ve bu rüşvet parasının belirlenen kişilere teslim edildiği kanaatine varıldığını kaydetti.

MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI NEDENİYLE DOSYALAR ANKARA'DA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki dosyada adı geçen Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın halen milletvekili olmaları sebebiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 161/9. maddesi uyarınca soruşturma yürütme yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğuna hükmetti.

Yetkisizlik kararı verilen iki soruşturma dosyası, gereğinin yapılması üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Başkanlığı, Muhittin Böcek, Milletvekili, Özkan Yalım, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Antalya, Malatya, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bayram Kaya Bayram Kaya:
    Şeyhedebali ve Karagülle yoksunuz burda 1 0 Yanıtla
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