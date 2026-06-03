CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti

CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti
03.06.2026 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan, cezaevinden çıktıktan 1 gün sonra görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sapan, yaşanan süreçte genel merkez tarafından yalnız bırakıldığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

11 gün süren tutukluluğun ardından serbest bırakılan Sapan, tahliyesinden 1 gün sonra yaptığı yazılı açıklamada, yaşadığı adli sürecin kendisi ve ailesi üzerinde önemli etkiler bıraktığını belirtti.

"GENEL MERKEZ SÜREÇ BOYUNCA GEREKLİ İLGİYİ VE DESTEĞİ GÖSTERMEDİ"

Ailevi nedenleri ve devam eden sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Sapan, CHP Kilis İl Başkanlığı görevini sürdürmesinin mümkün olmadığı kanaatine vardığını ifade etti. Sapan ayrıca, parti genel merkezinin süreç boyunca gerekli ilgiyi ve desteği göstermediğini, bu nedenle kendisini yalnız bırakılmış hissettiğini kaydetti. Bu gerekçeler doğrultusunda görevinden istifa ettiğini açıklayan Sapan, süreç boyunca yanında olan ailesine, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'e, parti üyelerine ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti

"YALNIZ BIRAKILDIĞIMI ÜZÜLEREK İFADE ETMEK DURUMUNDAYIM"

Sapan açıklamasında, "Saygıdeğer hemşerilerim ve sevgili partililerim. Bildiğiniz üzere 23 Mayıs tarihinden bugüne kadar gelen dönemde, zorlu bir adli süreç yaşadım ve 11 gün boyunca tutuklu kaldım. Sonuç olarak da tarafımızca tutuklama kararına karşı yapılan itirazların kabul edilmesi sonucu dün itibarıyla adalet tecelli etti ve serbest bırakıldım. Şükürler olsun ki sürecin başından bu yana, dilimde hep aynı cümle vardı. Asla haram yemedim, yedirmedim. Gelinen noktada gerek ailevi sebeplerim gerekse süregelen sağlık sorunlarım nedeniyle İl Başkanlığı görevini sürdürmenin sevdiklerimin de tavsiyesi üzerine bu aşamada imkansız olduğuna kanaat getirdim. Aynı zamanda partimiz genel merkezinin de süreç boyunca gerekli ilgiyi ve desteği göstermediğini, tarafımın yalnız bırakıldığını üzülerek ifade etmek durumundayım. Bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Kilis İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Beni bu süreç boyunca bir an olsun yalnız bırakmayan en başta sevgili ailem olmak üzere belediye başkanımız ve sevgili dostum Hakan Bilecen'e, çok değerli parti üyelerimize ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceği inancına sahip olan tüm hemşerilerime birer birer teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.  

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika CHP CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    200 tane parti var birine katilirsin sende 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan’da Ekvador’dan gelen muzların arasına gizlenmiş yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi Macaristan'da Ekvador'dan gelen muzların arasına gizlenmiş yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Bursa’da yıldırım düştü, 6 koyun öldü Bursa'da yıldırım düştü, 6 koyun öldü
Ersun Yanal’dan Süper Lig’e geri dönüş sinyali Ersun Yanal'dan Süper Lig'e geri dönüş sinyali
Özgür Özel’in “iğrenç bıyıklı“ sözlerine Atakan Sönmez’den yanıt Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine Atakan Sönmez'den yanıt
Meclis’te tansiyon yükseldi: AK Parti ile CHP arasında ’hırsızlık’ tartışması Meclis'te tansiyon yükseldi: AK Parti ile CHP arasında 'hırsızlık' tartışması
Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi
Bodrum’da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti Bodrum'da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Alanya’da tartışma yaratan karar: Buzsuz içecek isteyen 20 TL fazla ödeyecek Alanya'da tartışma yaratan karar: Buzsuz içecek isteyen 20 TL fazla ödeyecek

20:36
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı
20:24
Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi’yi istiyor
Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi'yi istiyor
20:23
Dilan Polat’ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19:50
Bu gece İstanbul’a geliyor Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı
Bu gece İstanbul'a geliyor! Hakan Safi, Luis Suarez ile anlaştı
19:43
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
19:10
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
18:32
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
18:04
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 20:56:16. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.