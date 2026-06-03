Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu İstanbul'da başladı - Son Dakika
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Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu İstanbul'da başladı

Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu İstanbul\'da başladı
03.06.2026 22:50
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14. Uluslararası Fetih Kupası, 5 kıta 51 ülkeden sporcuyu İstanbul’da bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, organizasyonun yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını belirterek fetih ruhunu, tarih bilincini ve kültürel mirası geleceğe taşıyan önemli bir buluşma niteliği taşıdığını vurguladı. Ersoy, kendi kültürünü bilen, tarihini tanıyan ve medeniyet değerleriyle yetişen genç nesillerin Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü teminatı olduğunu ifade etti.

İstanbul'un fethinin ruhunu yaşatarak gelecek nesillere aktaran 14. Uluslararası Fetih Kupası, dünyanın dört bir yanından genç sporcuları Okmeydanı'nda buluşturdu. Cumhurbaşkanlığının himayelerinde gerçekleştirilen organizasyon, modern ve geleneksel okçuluk branşlarında müsabakalara ev sahipliği yapacak.

SİVİL OKÇULUK HEYECANI 5 GÜN SÜRECEK

Okçular Vakfı'nda beş gün sürecek olan organizasyonun açılışı; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Dünya Etnospor Birliği Başkanı N. Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılış töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonun yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını dile getirerek fetih ruhunu, tarih bilincini ve kültürel mirası geleceğe taşıyan önemli bir buluşma niteliği taşıdığını vurguladı. Ersoy, kendi kültürünü bilen, tarihini tanıyan ve medeniyet değerleriyle yetişen genç nesillerin Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü teminatı olduğunu ifade etti.

Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu İstanbul'da başladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

FETİH RUHUNU GELECEĞE TAŞIYAN CANLI BİR DEĞER

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Fetih Kupası'nın yalnızca sportif bir organizasyon olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Ersoy, şunları ifade etti:

“Bugün burada okçuluk, sadece bir spor dalı olarak değil; bir çağı kapatıp bir çağı açan ecdadımızın fetih ruhunu, medeniyet tasavvurunu ve köklü kültürel mirasını geleceğe taşıyan canlı bir değer olarak yeniden hayat bulmaktadır.”

Konuşmasında İstanbul’un fethinin tarihsel önemine değinen Ersoy, Fetih Kupası’nın fetih ruhunu ve kültürel mirası yaşatan önemli organizasyonlardan biri olduğunu ifade etti.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın genç yaşta tarihin akışını değiştirdiğini ifade eden Bakan Ersoy, İstanbul’un fethine giden süreçte okçuların gösterdiği maharet ve mücadele ruhunun büyük zaferin en önemli unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu İstanbul'da başladı

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİVİL OKÇULUK ORGANİZASYONU

Fatih Sultan Mehmet Han’ın okçuluğa verdiği önemin güçlü bir geleneğin temelini oluşturduğunu dile getiren Ersoy, Okmeydanı’nın da bu mirasın en önemli sembollerinden biri olduğunu aktardı.

Okçular Vakfı’nın tarihi mirası büyük bir hassasiyetle geleceğe taşıdığını belirten Ersoy, Okçular Tekkesi’nin talebeleriyle bugün bünyesindeki öğrencilerin aynı ruhu yaşatmaya devam ettiğini kaydetti.

Kurulduğu günden bu yana geleneksel sporların yaşatılması, genç kuşaklara aktarılması ve uluslararası ölçekte tanıtılması adına önemli çalışmalara imza atan Okçular Vakfı’nın dünya çapında saygın bir konuma ulaştığını ifade eden Ersoy, Fetih Kupası’nın dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu haline geldiğini belirtti.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN EN GÜÇLÜ TEMİNATI GENÇ NESİLLERDİR"

Gençlerin geleneksel sporlarla daha güçlü bağ kurmasını önemsediklerini ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimizin geleneksel sporlarımızla daha güçlü bağ kurmasını son derece önemsiyoruz. Kendi kültürünü bilen, tarihini tanıyan ve medeniyet değerleriyle yetişen genç nesiller; Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü teminatıdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son yıllarda geleneksel sporların yeniden ihya edilmesi adına önemli adımlar atıldığını dile getiren Ersoy, ata sporlarının yeniden geniş kitlelerle buluşmasının ve uluslararası organizasyonlarla dünyaya açılmasının son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu İstanbul'da başladı

"FİLİSTİNLİ SPORCULARIN KATILIMI AYRI BİR ANLAM TAŞIYOR"

İstanbul’da gerçekleştirilen organizasyonun Türkiye’nin kültürel gücünü ve uluslararası organizasyon kabiliyetini ortaya koyduğunu belirten Ersoy, Güney Kore’den Kazakistan’a, Endonezya’dan Macaristan’a kadar farklı ülkelerden sporcuların İstanbul’da buluşmasının sporun birleştirici gücünü gösterdiğini dile getirdi.

Bu yıl geleneksel okçuluk kategorisinde Filistinli sporcuların da yer almasını ayrıca anlamlı bulduğunu ifade eden Ersoy, sporun dayanışmayı, kardeşliği ve ortak vicdanı güçlendiren yönünün bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Önümüzdeki yıllarda organizasyonun daha geniş katılımla yoluna devam edeceğine inandığını belirten Ersoy, dünya okçuluğunun en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan başta Okçular Vakfı olmak üzere tüm kurumlara ve paydaşlara teşekkür eden Ersoy, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Farklı kategorilerde mücadele edecek tüm sporcularımıza canı gönülden başarılar diliyor; centilmence, dostluk içerisinde ve güzel hatıralarla tamamlanacak bir organizasyon olmasını temenni ediyorum.”

Okçular, Spor, Son Dakika

Son Dakika Okçular Dünyanın en büyük sivil okçuluk organizasyonu İstanbul'da başladı - Son Dakika

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