Rutte'den Rus Gençlere Uyarı - Son Dakika
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Rutte'den Rus Gençlere Uyarı

Rutte\'den Rus Gençlere Uyarı
03.06.2026 21:15
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NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya'da orduya katılan gençlere ölüm riski hakkında uyardı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın açıklamasında, Rusya'da orduya katılacak gençlere hitap ederek, "Size kötü bir anlaşma sunuluyor. Yaralanırsanız büyük ihtimalle çamurun içinde ölüme terk edileceksiniz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy ise, "Dünyanın geri kalanındaki tüm çatışmalar bitip sıra bize gelene kadar sırada beklemek yerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan müzakerelere hazırım" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya resmi ziyarette bulundu. Temasları kapsamında başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Rutte ile beraberindeki NATO yetkilileri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için düzenlenen bir törene katıldı.

Ardından NATO yetkilileri ile Ukraynalı yetkililer arasındaki toplantılara geçildi. Görüşmeler sonrasında yapılan ortak basın açıklamasında Rutte, Rusya'daki gençlere ve ailelerine hitap etti. Moskova yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Rutte, Ukrayna'daki savaşın bir parçası olmak üzere orduya katılacak gençleri, hayatlarını kaybedeceklerini konusunda uyardı.

Rutte, "Size kötü bir anlaşma sunuluyor. Sizin gibi savaşa katılan erkekler eğitim almayacak. Size verilecek teçhizat yetersiz olacak. Oradayken ölme veya yaralanma ihtimaliniz oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, "Yaralanırsanız büyük ihtimalle çamurun içinde ölüme terk edileceksiniz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'da "son derece ağır" kayıplar verdiğini savunan Rutte, ayda 30 binden fazla Rus askerinin öldüğünü söyleyerek, bu sayının daha önce de dile getirdiği tahminlerle örtüştüğünü ifade etti. Rutte, "Bu, Sovyetler Birliği'nin 1980'lerde Afganistan'da 10 yılda kaybettiğinden daha fazla insanı bir ayda kaybetmek anlamına geliyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri, "Bu soyut bir durum değil. Bu büyük ihtimalle siz olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: "Putin ile doğrudan müzakerelere hazırım"

Zelenskiy ise savaşı sonlandırmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmelere hazır olduğunu belirterek, "Dünyanın geri kalanındaki tüm çatışmalar bitip sıra bize gelene kadar sırada beklemek yerine Putin ile doğrudan müzakerelere hazırım" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik son saldırılarına değinerek, "Putin'in günlük programını takip etmiyorum. Biz sadece Ukrayna'ya yönelik saldırıya karşılık veriyoruz. Bence bizim saldırılarımız haklıdır. Eğer bize karşı insansız hava aracı (İHA) ve füzeler kullanmaya devam ederlerse, biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz. Ancak biz yalnızca petrol rafinerilerine veya meşru askeri hedeflere karşılık veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarda balistik füzeler kullanmasına yönelik daha somut bir karşılık vermeleri gerektiklerine işaret eden Zelenskiy, "Balistik füzeler, Rusya'nın bu savaşta Ukrayna'ya karşı son argümanıdır ve bunlara karşı yeterli bir cevap bulmalıyız. Şu ana kadar işe yarayan tek ve yegane kanıtlanmış aracımız ABD yapımı Patriot hava savunma sistemleridir" dedi. - KİEV

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Dünya, Rusya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Rutte'den Rus Gençlere Uyarı - Son Dakika

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