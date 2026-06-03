Polis yaralı genci kelepçeledi: İngiltere'de infial - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis yaralı genci kelepçeledi: İngiltere'de infial

03.06.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Southampton kentinde bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Henry Nowak'ın polis tarafından kelepçelenmesi ve 'nefes alamıyorum' uyarılarına rağmen müdahale edilmemesi ülkede büyük tepki çekti. Başbakan Starmer, polisin cevaplaması gereken sorular olduğunu söyledi.

İngiltere'nin Southampton kentinde polisin geçtiğimiz yıl bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Henry Nowak'ı yaralı haldeyken kelepçelediği anların görüntüleri ortaya çıktı. Polisin müdahale şekli, İngiltere genelinde büyük çekti. Başbakan Keir Starmer, "polisin cevaplaması gereken ciddi sorular olduğunu" ifade etti.

İngiltere'de mahkeme, geçtiğimiz Aralık ayında işlenen Henry Nowak cinayetine ilişkin polisin vücut kamerası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Nowak'ın bıçaklı saldırı sonrası çağrılan polis tarafından ağır yaralı haldeyken kelepçelendiği görüldü. Saldırgan 23 yaşındaki Sih inancına sahip Vickrum Digwa'nın ise polise Nowak tarafından "ırkçı" saldırıya maruz kaldığını söyleyerek yalan beyanda bulunduğu ortaya çıktı.

Polis bıçaklandığına inanmadı

Vücut kamerası görüntülerine göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis önce saldırgan Digwa ile konuşuyor, Digwa sarığının çıkarıldığını ve gözünden yaralandığını söyleyip Nowak'ın "ırkçı" saldırısına uğradığını iddia ediyor. Bu sırada yerde yatan 18 yaşındaki Nowak "Bıçaklandım. Nefes alamıyorum" derken, bir polis ise "Sanmıyorum dostum" şeklinde karşılık veriyor. Nowak'ın kelepçelenirken defalarca "Nefes alamıyorum" dediği duyuluyor. Polisler ise ağır yaralı haldeki Nowak'ı sürükleyip kelepçeliyor ve Nowak'a saldırı suçundan gözaltına alındığı söyleniyor. Daha sonra çağrılan ambulansta Nowak'a kalp masajı yapıldı, ancak üniversiteli genç aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Polisin müdahalesi ülkede infiale yol açtı

Saldırgan Vickrum Digwa geçtiğimiz pazartesi günü çıkarıldığı mahkemede, Sih inancı gereği taşıdığını söylediği 21 santimetrelik bıçakla Nowak'ı bıçakladığı gerekçesiyle 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polisin duruma müdahale şekli, İngiltere genelinde büyük çekti. Salı akşamı Southampton'da başlayan protestolarda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "polisin cevaplaması gereken ciddi sorular olduğunu" ifade etti. İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood da yaptığı açıklamada, kanun önünde herkesin eşit olduğunu belirterek Nowak cinayetinin nasıl ele alındığına dair Bağımsız Polis Şikayetleri Ofisi'nin yürüteceği soruşturmanın sonucunu bekleme çağrısında bulundu. Mahmood, protestoda ise polise yabancı madde fırlatılmasını "utanç verici" olarak nitelendirdi ve sorumluların hukukun tüm gücüyle karşı karşıya kalacağını söyleyerek, "Bu trajediyi şiddet ve düzensizliği körüklemek için kullanmanın hiçbir gerekçesi olamaz" dedi.

Hampshire Polisinden yapılan açıklamada ise yaşanan olay nedeniyle özür dilenirken, gözaltı işlemini gerçekleştiren polis memurlarından birinin istifa ettiği, diğer üçünün ise soruşturmada tanık olduğu ve görevlerine devam ettiği belirtildi.

"Polislere 9 kez nefes alamadığını, 4 kez bıçaklandığını söyledi"

Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Henry Nowak'ın ailesi ise yaptığı açıklamada, polisin uyguladığı muameleyi "insanlık dışı ve aşağılayıcı" olarak nitelendirdi. Baba Mark Nowak, "Henry polislere dokuz kez nefes alamadığını, 4 kez bıçaklandığını söyledi. Henry çakılların üzerinden sürüklenerek götürüldü, elleri arkadan zorla bağlandı ve kelepçelendi" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Southampton FC, İngiltere, Güvenlik, 3. Sayfa, Londra, Polis, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis yaralı genci kelepçeledi: İngiltere'de infial - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak
Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından ’cara peyniri’ çıkardı Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından 'cara peyniri' çıkardı
Beyoğlu’nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı Beyoğlu'nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı
Günler sonra ortaya çıktı Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş
Küçükçekmece’de çekiciyle taşıdığı iş makinesinin altında kalan sürücü öldü Küçükçekmece'de çekiciyle taşıdığı iş makinesinin altında kalan sürücü öldü
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti

14:54
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
14:31
Aziz Yıldırım Tedesco’yu fena bombaladı
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı
14:23
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
14:05
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
13:46
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto Konuşmasını tamamlayamadı
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto! Konuşmasını tamamlayamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 15:12:32. #7.13#
SON DAKİKA: Polis yaralı genci kelepçeledi: İngiltere'de infial - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.