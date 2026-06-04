Samsunspor'a Galatasaray'dan transfer - Son Dakika
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Samsunspor'a Galatasaray'dan transfer

Samsunspor\'a Galatasaray\'dan transfer
04.06.2026 19:54
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Yeni sezon için kolları sıvayan Samsunspor, rotayı Galatasaray'a çevirdi. Kırmızı Şimşekler, sarı-kırmızı takımda yer bulamayan stoper Nelsson ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda iddialı ve güçlü bir kadro kurarak adından söz ettirmek isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarına hız verdi. 

SAMSUNSPOR, NELSSON'U İSTİYOR

Kırmızı-beyazlılar, savunma hattını güçlendirmek adına rotasını Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a çevirdi.

BAŞKAN YÜKSEL YILDIRIM DEVREDE

Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Verona'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Nelsson, Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yer almıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuyla yolları ayırmaya sıcak bakması üzerine Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hemen harekete geçti. Başkan Yıldırım'ın, Danimarkalı savunmacının transfer şartlarını görüşmek üzere Galatasaraylı yöneticilerle ilk resmi teması kurduğu belirtildi.

Samsunspor'a Galatasaray'dan transfer

İTALYA'DAN DA TALİBİ VAR

Verona'nın küme düşmesiyle beraber tecrübeli stoperin sözleşmesindeki 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da geçerliliğini yitirdi. Galatasaray ile kontratı 30 Haziran 2027'de sona erecek olan başarılı savunmacı için Samsunspor'un dışında Serie A ekibi Udinese'nin de devrede olduğu vurgulandı. 

Samsunspor'a Galatasaray'dan transfer

TRANSFERDE KOLAYLIK 

Sözleşmesinin son yılına giren oyuncudan az da olsa bir bonservis geliri elde etmek isteyen Galatasaray yönetimi, Nelsson için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Sarı-kırmızılı kurmayların, transfer sürecinde hem oyuncuya hem de talip olan kulüplere her türlü kolaylığı sağlayacağı ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Serie A'da Verona formasıyla 38 karşılaşmaya çıkan Nelsson, istikrarlı performansına rağmen gol veya asist katkısı üretemedi. 

Galatasaray, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'a Galatasaray'dan transfer - Son Dakika

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