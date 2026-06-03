Malatya'da Kadın Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesiyle Ölü Bulundu - Son Dakika
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Malatya'da Kadın Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesiyle Ölü Bulundu

Malatya\'da Kadın Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesiyle Ölü Bulundu
03.06.2026 23:19
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66 yaşındaki Nebahat Ş., evinde karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olarak bulundu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 66 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Selektör Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte yaşayan Nebahat Ş.'ye (66) ulaşamayan eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Nebahat Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yoğun gaz kokusu tespit eden ekipler ilk incelemelerde yaşlı kadının karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceğini değerlendirdi.

İki çocuk annesi Nebahat Ş.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Kadın Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesiyle Ölü Bulundu - Son Dakika

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