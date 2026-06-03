Malatya\'da Kadın Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesiyle Ölü Bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 66 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Selektör Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte yaşayan Nebahat Ş.'ye (66) ulaşamayan eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Nebahat Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yoğun gaz kokusu tespit eden ekipler ilk incelemelerde yaşlı kadının karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceğini değerlendirdi.

İki çocuk annesi Nebahat Ş.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA