Filenin Sultanları, Milletler Ligi\'ne galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile zorlu müsabakada karşı karşıya geldi.
Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan ay-yıldızlılar, turnuvaya galibiyetle başlayarak rakiplerine gözdağı verdi.
Ay-yıldızlılar, Brezilya etabındaki 2. maçında yarın TSİ 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Karşılaşma S Sport ve TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.
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