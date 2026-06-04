Polisten Kaçan Zanlı Klozette Uyuşturucu Döktü - Son Dakika
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Polisten Kaçan Zanlı Klozette Uyuşturucu Döktü

Polisten Kaçan Zanlı Klozette Uyuşturucu Döktü
04.06.2026 20:19
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisten kaçmaya çalışan zanlı, girdiği bir iş yerinin lavabosundaki klozete uyuşturucu maddeleri döktü. Ancak sifonun çalışmaması üzerine maddeleri yok edemeyen şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında M.R.C. (38) isimli şahsın uyuşturucu madde satacağı bilgisine ulaştı.

POLİSİ GÖRÜNCE TUVALETE KAÇTI

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Polis ekiplerini fark ederek kaçma girişiminde bulunan M.R.C., yol üzerindeki bir iş yerinin lavabosuna girdi.

SİFON ÇALIŞMAYINCA YAKALANDI

Yanındaki uyuşturucu maddeleri yok etmek amacıyla klozete döken şüpheli, klozetin arızalı olması ve çalışmaması sebebiyle uyuşturucuları klozete döktüğü ile kaldı. Peşinden içeri giren narkotik timleri, şahsı klozet başında yakaladı.

Polisten Kaçan Zanlı Klozette <a class='keyword-sd' href='/uyusturucu/' title='Uyuşturucu'>Uyuşturucu</a> Döktü

NELER ÇIKTI NELER

Yapılan incelemelerde; 17 gram sentetik cannabinoid maddesi, 11.80 gram a-m emdirilmiş peçete ile farklı paketlerde toplamda 4.60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde de arama gerçekleştiren narkotik polisi, yaptığı aramalarda ise 35 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirdi.

Polisten Kaçan Zanlı Klozette Uyuşturucu Döktü

CEZAEVİNİ BOYLADI

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli M.R.C., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. 

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Adapazarı, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten Kaçan Zanlı Klozette Uyuşturucu Döktü - Son Dakika

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