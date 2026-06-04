Şampiyon oldular, Kim'i karşılarında görünce dayanamayıp ağladılar - Son Dakika
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Şampiyon oldular, Kim'i karşılarında görünce dayanamayıp ağladılar

04.06.2026 20:40
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Kuzey Kore'nin kadın futbol takımı Naegohyang Asya şampiyonu oldu. Kadın futbolcular, takımı kutlamaya gelen Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'u karşılarında görünce duygularına hakim olamayarak ağladı.

Kuzey Kore'nin kadın futbol takımı Naegohyang, Güney Kore ev sahipliğinde gerçekleştirilen Asya Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Japon rakibi Verdy Beleza'yı mağlup ederek Asya şampiyonluğuna ulaştı. Oyuncuların asıl büyük duygu patlaması, ülkelerine döndüklerinde yaşandı.

KORE LİDERİNİ KARŞILARINDA GÖRÜNCE HEPSİ AĞLADI

Büyük zaferin ardından başkent Pyongyang'a dönen futbolcular, Kore İşçi Partisi'nin 80. yıl dönümü kutlamaları kapsamında beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, şampiyon sporcuları tebrik etmek amacıyla törene bizzat katıldı. Başarılı futbolcuları tek tek kutlayan Kim Jong-un'u karşılarında gören oyuncular, adeta kendilerinden geçti. Karşılarında ülke liderini gören kadın futbolcular, mutluluk ve heyecandan gözyaşlarına boğularak sevinç çığlıkları attı. Kameralara yansıyan ve sporcuların liderlerini gördükleri an zıplayarak ağladığı o anlar, kısa sürede dünya medyasının ve sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan bu sıra dışı anlar uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, görüntülerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kuzey Koreli futbolcular kazandıkları bu büyük başarıyla ülkelerinde birer ulusal kahramana dönüşmüş olabilirler; fakat onların gözlerini asıl yaşartan şey, kazandıkları şampiyonluk değil, ülkelerinin lideriyle yüz yüze gelmek oldu." ifadelerine yer verdi.

ABARTILI BULANLAR ÇOĞUNLUKTA

Tüm dünyada kısa süre içerisinde viral olan bu anlar büyük bir kesim tarafından abartılı bulundu. Yapılan yorumlarda, futbolcuların hepsinin birden ağlamasının kötü bir izlenim yarattığı dile getirildi. 

Kuzey Kore, Kuzey Kore, Futbol, Hakim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon oldular, Kim'i karşılarında görünce dayanamayıp ağladılar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yol yolcu yol yolcu :
    yaw he hee 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şampiyon oldular, Kim'i karşılarında görünce dayanamayıp ağladılar - Son Dakika
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