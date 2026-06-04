Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi - Son Dakika
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Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi

Mahkeme Icardi\'yi haklı buldu, Wanda Nara\'nın korktuğu başına geldi
04.06.2026 21:01
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile görülen nafaka davasını kazandı. Mahkeme, Nara’nın ekonomik durumunu yeterli bularak aylık 250 bin euroluk nafaka talebini reddetti.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli santrforu Mauro Icardi ile çalkantılı bir boşanma süreci geçirdiği eski eşi Wanda Nara arasındaki nafaka krizinde yeni bir gelişme yaşandı. 

DAVAYI ICARDI KAZANDI

Futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Icardi, eski eşinin kendisinden talep ettiği devasa nafaka miktarını ödememek için açtığı hukuki mücadeleyi kazandı.

<a class='keyword-sd' href='/mahkeme/' title='Mahkeme'>Mahkeme</a> Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi

250 BİN EURO'LUK TALEBE MAHKEMEDEN RET

10 yıllık evliliklerini ihanet iddialarının gölgesinde noktalayan ikilinin hukuki mücadelesi İtalya'ya taşınmıştı. Daha önce çocuk nafakası, faizler ve mahkeme masrafları dahil olmak üzere Icardi'nin ödeme yapmasına karar verilmiş, ancak yıldız futbolcu cephesinden bu karara hızla itiraz gelmişti. İtalya'nın Milano kentinde yeniden görülen duruşmada, ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre; Mahkeme kararını verdi ve Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den talep ettiği aylık tam 250 bin euroluk geçici nafaka isteği hakim tarafından geri çevrildi.

Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi

WANDA NARA'NIN GELİRİ YETERLİ BULUNDU

Davanın seyrini değiştiren en önemli detay ise mahkemenin gerekçesi oldu. Hakem heyeti, Wanda Nara'nın mevcut ekonomik durumunun ve kişisel gelirinin oldukça yeterli seviyede olduğuna hükmederek Icardi'nin bu fahiş tutarı ödemesine gerek olmadığına karar verdi. Bu kararla birlikte Icardi, eski eşiyle hukuk karşısındaki nafaka restleşmesinden zaferle ayrılmış oldu.

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Son Dakika Spor Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
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