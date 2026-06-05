Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

CHP'de kurultay tartışmaları ve olası "butlan" kararı üzerinden yürüyen süreçte dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. CHP'nin seçime sokulmama ihtimaline karşı yeni parti hazırlığı yaptığı, kurulacak partinin adının ise "İstiklal Partisi" olacağı öne sürüldü.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ekibi arasında diyalog kanalı bir ölçüde açıldı. Kılıçdaroğlu'nun görüşmeler için bir MYK üyesi ile avukatını, Özgür Özel'in ise iki isim belirlediği aktarıldı. Belirlenen isimlerin bir araya gelerek sorunları ve çözüm yollarını ele alacağı ifade edildi.

Süreçte iki tarafla da diyaloğu bulunan Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç'un temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Ancak iki tarafta da uzlaşma istemeyen isimlerin bulunduğu iddia edildi.

Özgür Özel'in bayramda yaptığı açıklamada, "Bizi partimizden uzaklaştırmak istiyorlar ama ayrılmayacağız" dediği hatırlatılırken, 26 Temmuz'a kadar CHP kurultayının yapılmaması halinde partinin seçime giremeyebileceği öne sürüldü.

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün aktardığına göre, CHP yönetiminin bu ihtimale karşı hazırlık yaptığı, bir değil iki siyasi partinin kurulmasının ve her ikisinin de erken seçime hazır hale getirilmesinin planlandığı iddia edildi.

ÖNCELİK CHP KURULTAYI

Özgür Özel'in önceliğinin CHP kurultayını toplamak olduğu belirtildi. Bu kapsamda 900 delegenin kurultayın toplanması için imza attığı, kurultay çağrı dilekçelerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edileceği ve partinin 15 gün içinde kurultaya çağrılmasının isteneceği aktarıldı. Bu talebin yerine getirilmemesi halinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açılacağı ifade edildi.

Bu süreç devam ederken, zaman kazanmak amacıyla yeni bir siyasi parti kurulması için de sessiz şekilde çalışma yürütüldüğü öne sürüldü. Parti kuruluşunun 30 kişinin bir araya gelerek dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na vermesiyle mümkün olduğu, ancak asıl sürecin kuruluş dilekçesinden sonra başladığı vurgulandı.

SEÇİME GİRME ŞARTLARI

Yeni kurulacak bir partinin seçime katılabilmesi için Siyasi Partiler Kanunu ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen şartları sağlaması gerekiyor. Buna göre partinin oy verme gününden en az 6 ay önce illerin en az yarısında, yani 41 ilde teşkilatını kurmuş olması gerekiyor. Bir ilde teşkilatlanmış sayılmak için merkez ilçesi dahil olmak üzere o ilin ilçelerinin en az üçte birinde ilçe teşkilatı kurulması zorunlu.

Teşkilatlanmanın tamamlandığı illerde, oy verme gününden en az 6 ay öncesine kadar büyük kongrenin yapılması gerekiyor. Ayrıca parti tüzüğünde belirtilen süreler içinde ilçe, il ve büyük kongrelerin üst üste iki defadan fazla ihmal edilmemesi şartı aranıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın güncel üye ve teşkilat kayıtlarını inceleyeceği, yasadaki koşulları sağlayan ve seçime girme yeterliliği YSK tarafından tespit edilen partilerin seçimlerden önce Resmi Gazete'de ilan edileceği belirtildi. Bu listeye giremeyen partiler seçime katılamayacak.

YENİ PARTİ İÇİN HAZIRLIK

Yeni parti kuruluş sürecinin kolay olmadığına dikkat çekilirken, İYİ Parti'nin kuruluş süreci örnek gösterildi. Meral Akşener'in o dönemde parti kuruluşunun engelleneceği iddiaları üzerine, "Sandalyemle İçişleri Bakanlığı önüne gelip oturacağım" dediği hatırlatıldı.

İYİ Parti'nin seçime katılabilmesi için CHP'nin 15 milletvekilini ödünç verdiği ve partinin grup kurarak seçime katılmasının önündeki engeli aştığı belirtildi. Ancak bugün yeni kurulacak bir partinin TBMM'de grubu olsa bile bunun seçime katılım açısından dikkate alınmadığı ifade edildi.

Özgür Özel liderliğinde kurulabilecek bir partinin İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin kuruluş süreçleriyle aynı değerlendirilemeyeceği belirtildi. Çünkü Özgür Özel'in kuracağı partinin 110 milletvekiliyle kurulacağı, parti kurulduğu gün ana muhalefet partisi konumuna geleceği öne sürüldü. Ayrıca 420 CHP'li belediye başkanından yaklaşık 370'inin Özgür Özel'in yanında göründüğü iddia edildi.

ÇALIŞMALARI ENSAR AYTEKİN YÜRÜTÜYOR

CHP'de yeni parti kuruluş çalışmalarını, Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapan Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in yürüttüğü aktarıldı. Aytekin'in bu çalışmalara "butlan" kararından önce başladığı, çünkü böyle bir karar çıkabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

CHP'nin kurultaylarının geçersiz sayılması gerekçesiyle seçime katılmasının engellenebileceği ve CHP'nin kapatılabileceği iddiasının savcılık iddianamesinde yer aldığı belirtildi. Bu nedenle CHP'nin her türlü olasılığa karşı hazırlık yaptığı öne sürüldü. CHP'nin seçime sokulmaması ihtimaline karşı yedekte bir parti olacağı, bununla da yetinilmeyip seçime katılma hakkı bulunan 41 siyasi parti arasından az seçmenli bir partinin de yedekte tutulacağı iddia edildi.

YENİ PARTİNİN ADI "İSTİKLAL PARTİSİ" OLACAK

Özgür Özel bu çalışmaları yürütürken, 21 Mart 2025'ten bu yana cezaevinde tutulan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüş alışverişinde bulunuyor.

Kulislerde, yeni bir parti kurulması halinde bu partinin adının "İstiklal Partisi" olacağı konuşuluyor. Bu ismin dar bir çevrede telaffuz edildiği, süreç içinde farklı isim önerilerinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ayrıca seçime katılma yeterliliği bulunan az seçmenli bir partinin adının değiştirilmesi seçeneğinin de değerlendirildiği ifade ediliyor.