İnegöl’de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl’de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

İnegöl’de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu
04.06.2026 02:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücüyle motosikletin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan alkollü sürücü kısa sürede yakalandı.

Kaza, gece saat 00.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Tuğra U. (17) yönetimindeki 16 BYE 279 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Mert Can G. (24) idaresindeki 16 BLR 829 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Tuğra U. yola savrularak ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü aracını durdurmadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tamponu ve plakası olay yerinde kaldı

Kazanın ardından inceleme yapan polis ekipleri, olay yerinde otomobile ait tampon ve plakayı buldu. Elde edilen bilgiler doğrultusunda sürücünün adresine ulaşan ekipler, Mert Can G.'yi ikametinin önünde yakalayarak gözaltına aldı. Sürücüye yapılan alkolmetre testinde 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL, kaza yerinden kaçmaktan ise 46 bin TL olmak üzere toplam 71 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Polisiye, 3. Sayfa, İnegöl, Ulaşım, Yaşam, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl’de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti Bodrum'da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Didim’de trafik kazası: 2 ölü Didim'de trafik kazası: 2 ölü
Diyarbakır’da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor Diyarbakır'da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor
Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi
Van’da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
İran’dan ABD saldırılarına misilleme Kuveyt’teki askeri üsleri vurdu İran'dan ABD saldırılarına misilleme! Kuveyt'teki askeri üsleri vurdu

00:23
Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü
Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü
23:32
Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti
Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti
23:25
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi
Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
23:06
CHP’den istifa etmişti Mesut Özarslan, CHP’nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
20:23
Dilan Polat’ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19:43
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 03:01:23. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl’de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.