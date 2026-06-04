Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak dış politikaya yön verecek çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İran ile olası bir uzlaşı sinyali veren Trump, Küba’ya yönelik yaptırımlardan Lübnan’daki barış sürecine kadar pek çok kritik başlıkta ezber bozan ifadeler kullandı.

"ANLAŞIRSAK MÜCTEBA HAMANEY İLE GÖRÜŞMEYE SICAK BAKARIM"

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile bir araya gelme ihtimali sorulan Trump, diplomasi kapısını açık bırakarak şunları söyledi:

"Eğer bir anlaşmaya varırsak, onunla görüşmem mümkün olabilir. Buna sıcak bakarım. Bazı çevrelerde aslında çok iyi bir itibarı var. Bazı insanlar onun hakkında kötü şeyler söylüyor, ama benim hakkımda da birçok insan kötü şeyler söylüyor; tabii ki bunlar tamamen yalan."

Geçtiğimiz süreçte düzenlenen "Epik Öfke Operasyonu" ile babasını, eşini ve çocuğunu kaybeden Hamaney için "Ben onun en sevdiği kişi değilim ama muhtemelen bir profesyonel" değerlendirmesinde bulunan Trump, "Ayetullah ile görüşmek istemiyorum ama eğer onunla görüşseydim, bundan onur duyardım ve ona saygılı olurdum" diyerek diplomatik bir açık kapı bıraktı. Trump ayrıca, eski başkanlar Biden ve Obama'yı sert bir dille eleştirerek, İran’ı nükleer silaha sahip olmaya teşvik etmekle suçladı.

"İRAN'DAN SONRA KÜBA'YA BAKACAĞIZ"

ABD'nin dış politika önceliklerinde bir sonraki hedefin Küba olduğunu net bir şekilde dile getiren Trump, "Bir seferde bir şey yapmayı severim. İran'dan sonra Küba'ya bakacağız" dedi.

Bir gazetecinin "Küba'ya uyguladığınız yaptırımlar, rejimin çöküşünü hızlandırmak için mi tasarlandı?" sorusuna ise Trump, "Hayır, biz sadece halkını doyurabilecek, düzgün yönetilen bir ülke olmalarını istiyoruz" yanıtını verdi.

"LÜBNAN YILLARDIR BİR EZİK GİBİ, BARIŞA KAVUŞMALARI HARİKA OLURDU"

Orta Doğu'daki son gelişmelere ve Lübnan'daki duruma da değinen ABD Başkanı, bölgedeki ateşkes ve barış arayışları hakkında dikkat çekici bir üslup kullandı. Lübnan’ın yıllardır saldırı altında olduğunu belirten Trump, "Lübnan her zaman bir ezik gibi. Onların artık barışa kavuşması gerçekten harika olurdu. Bu konuyu hem İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu hem de Hizbullah ile bizzat konuştum" diyerek Washington'ın bölgedeki diplomatik temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.