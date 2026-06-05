Türkiye'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı - Son Dakika
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Türkiye'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı

Türkiye\'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı
05.06.2026 06:57
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Yasadışı bahis soruşturmasının ardından TMSF yönetimine geçen BankPozitif'in satış süreci tamamlandı. 24 yıldır faaliyet gösteren banka, Rekabet Kurumu'nun onayının ardından Efor Çay ve Ofçay markalarının sahibi Efor Holding'e devredildi.

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında mart ayında tutuklanan iş insanı Erkan Kork'a ait şirketlerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesinin ardından başlatılan satış sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TMSF yönetimine geçen şirketler arasında yer alan ve 2002 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren BankPozitif'in yeni sahibi belli oldu.

SATIŞ SÜRECİ TAMAMLANDI

Daha önce satış ihalesi ertelenen BankPozitif, geçtiğimiz aylarda 1 milyar 100 milyon lira muhammen bedelle yeniden ihaleye çıkarıldı. İhaleyi, Efor Çay ve Ofçay markalarının sahibi olan Rize merkezli Efor Holding kazandı.

Türkiye'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı
Erkan Kork

REKABET KURUMU ONAY VERDİ

Rekabet Kurumu, 7145 sayılı Kanun'un Geçici 2'nci maddesi kapsamında TMSF'nin kayyım olarak görev yaptığı bankanın hisselerinin devrine onay verdi. Kararla birlikte BankPozitif'in hisseleri resmen Efor Holding'e geçti ve bankanın yeni sahibi Efor Holding AŞ oldu.

ERKAN KORK HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında 14 Mart 2025'te gözaltına alınan Erkan Kork'un sahibi olduğu şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredilmişti. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kork hakkında 26 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ekonomi, Türkiye, Banka, Çay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı - Son Dakika
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