Spor sonrası evine yürüyen kadın, kendisini takip eden adama saldırdı - Son Dakika
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Spor sonrası evine yürüyen kadın, kendisini takip eden adama saldırdı

05.06.2026 07:38
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Spor sonrası evine döndüğünü söyleyen bir kadın, kendisini takip ettiğini iddia ettiği bisikletli bir kişiyle tartıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadın, söz konusu kişiye fiziksel müdahalede bulundu. Olayın detaylarıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Gece saatlerinde kayda alınan görüntülerde, spor yaptıktan sonra evine döndüğünü söyleyen bir kadın, kendisini takip ettiğini iddia ettiği bisikletli bir kişiyle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, spor yaptıktan sonra evine doğru yürüdüğünü belirten bir kadın, bir süredir kendisini takip ettiğini öne sürdüğü bisikletli bir kişiye tepki gösterdi.

Görüntülerde kadın, arkasından geldiğini iddia ettiği kişiyi cep telefonu kamerasıyla kayda almaya başladı. Bir süre devam eden sözlü tartışmanın ardından kadın ile bisikletli kişi arasında gerginlik yaşandı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kayıtlarda kadının, kendisini takip ettiğini düşündüğü kişiye doğru yöneldiği ve fiziksel müdahalede bulunduğu görülüyor. Olay sırasında taraflar arasında karşılıklı sözlü atışma yaşanırken, çevredeki sokak ve park halindeki araçlar da görüntülere yansıdı.

Görüntülerin hangi ilde çekildiği ve olayla ilgili resmi bir başvuru yapılıp yapılmadığına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Cep Telefonu, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Spor sonrası evine yürüyen kadın, kendisini takip eden adama saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Szka788304 Szka788304:
    yarı çıplak dışarı çıkarken gözlerin üzerinizde olmasını istediğinizden değil mi 2 0 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Korku müziği de tam uymuş kurguya:) 1 0 Yanıtla
  • Zafer El Zafer El:
    Dudaklar iyi kas yapmış spora devam 1 0 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Güzel kurgu yapmışsın ama emin olan o adam dan kötüleri var. Sen yine de tedbirli ol. 0 0 Yanıtla
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