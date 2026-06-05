Özel'in "İmamoğlu'na genel başkanlık teklif edildi" iddiasına Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama - Son Dakika
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Özel'in "İmamoğlu'na genel başkanlık teklif edildi" iddiasına Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama

Özel\'in "İmamoğlu\'na genel başkanlık teklif edildi" iddiasına Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama
05.06.2026 07:08
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'na cezaevindeyken genel başkanlık teklif edildiği ve kendisinin dışlanmasının istendiği yönündeki iddiaları siyaset gündeminde tartışma yarattı. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise söz konusu iddiaları yalanlayarak, İmamoğlu'na genel başkanlık teklif edildiği yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını savundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'na cezaevindeyken genel başkanlık teklif edildiği yönündeki açıklamaları siyasetin gündemine oturdu. Özel'in sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt gelirken, iddianın gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

CHP'de kurultay tartışmaları ve mutlak butlan davası nedeniyle yaşanan gerilim sürerken, Genel Başkan Özgür Özel'in yaptığı dikkat çekici açıklamalar yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

TBMM'de gazetecilerle bir araya gelen Özel, Ekrem İmamoğlu'nun partiden ihraç edilmesinin söz konusu olmadığını belirtirken, tutuklu bulunduğu dönemde İmamoğlu'na yönelik bazı girişimlerde bulunulduğunu öne sürdü. Özel'in açıklamalarında özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında geçtiğini iddia ettiği görüşmelere ilişkin sözleri dikkat çekti.

"ÖZGÜR BEY'İ DIŞLAYALIM" İDDİASI

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretçiler arasında yer aldığını belirterek, cezaevinde yapılan görüşmelerde kendisinin dışlanmasına yönelik tekliflerin gündeme getirildiğini iddia etti.

Özel, "Ekrem Bey'i cezaevinde ziyaret ettiler. Ekrem Bey'e defalarca 'Birlikte olalım. Özgür Bey'i dışlayalım. Biz bir olalım. Özgür Bey'i indirelim' dediler" ifadelerini kullandı. Bu sözler CHP kulislerinde geniş yankı uyandırırken, parti içindeki güç mücadelesine ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

"GENEL BAŞKANLIK TEKLİF EDİLDİ" ÇIKIŞI

Özel'in en dikkat çeken iddiası ise Ekrem İmamoğlu'na cezaevinde bulunduğu dönemde genel başkanlık teklif edildiği yönündeki açıklaması oldu.

CHP lideri, "Ekrem Bey'e cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler. Ekrem Bey'e sandık kurduk, oy verdiler" diyerek parti içinde bazı çevrelerin farklı arayışlar içinde olduğunu öne sürdü.

Özel'in bu açıklamaları, CHP'de son dönemde yaşanan kurultay tartışmaları ve parti içi dengelere ilişkin yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN YALANLAMA GELDİ

Özel'in sözlerinin ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu cephesine çevrildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun kurmayları söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Ekrem İmamoğlu'na genel başkanlık teklif edildiği yönündeki iddiayı reddederken, böyle bir girişimin söz konusu olmadığını ifade etti. Böylece CHP'nin iki önemli ismi arasında yeni bir görüş ayrılığı daha kamuoyu önünde tartışma konusu haline geldi.

CHP'DE GERİLİM DEVAM EDİYOR

Mutlak butlan davası ve kurultay tartışmaları nedeniyle zor bir süreçten geçen CHP'de son dönemde Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüş ayrılıkları sık sık gündeme geliyor.

Parti içinde bir yandan uzlaşma arayışlarının sürdüğü belirtilirken, diğer yandan karşılıklı açıklamalar gerilimin tamamen sona ermediğini gösteriyor. Özel'in son açıklamaları da parti kulislerinde yeni değerlendirmelere neden oldu.

ÖZEL ANADOLU TURUNA ÇIKIYOR

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Özel'in, Gümüşhane, Tokat ve Nevşehir'de 7 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimleri kapsamında Anadolu turuna çıkacağı belirtildi.

Trabzon'da parti teşkilatlarıyla bir araya gelecek olan Özel'in daha sonra Gümüşhane'nin Tekke beldesi, Tokat, Amasya, Çorum ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde ziyaretlerde bulunacağı aktarıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel'in 'İmamoğlu'na genel başkanlık teklif edildi' iddiasına Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama - Son Dakika

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