Nişanlısının bedelli askerlik ücretini karşılamadığı gerekçesiyle terk edildiğini öne süren genç kadın, aldığı ayrılık mesajını paylaştı. Mesajdaki ifadeler kısa sürede dikkat çekti.
Genç bir kadın, nişanlısının bedelli askerlik ücretini ödemeyi kabul etmediği için ilişkisinin sona erdiğini iddia etti. Yaşadıklarını paylaşan kadın, nişanlısından gelen ayrılık mesajını da yayımladı.
Paylaşılan mesajda nişanlının, "Alt tarafı senden 3 bilezik istedim, ne çok büyüttün. 6 ay bensiz kalmak daha mı iyi gelecekti sana anlamıyorum gerçekten" ifadelerini kullandığı görüldü.
Mesajın devamında ise, "Bugün benden 3 bileziği esirgeyen yarın öbür gün emeklerimi de hiçe sayar. Ben istemiyorum, yollarımız burada ayrılır. Hadi hoşça kal" sözleri yer aldı.
Genç kadının paylaştığı mesaj kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı. Bazı kullanıcılar nişanlının talebini eleştirirken, bazıları ise çiftler arasındaki maddi konuların ilişkilere etkisini tartıştı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Nişanlısının bedelli askerlik parasını ödemediği için terk edildi - Son Dakika
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