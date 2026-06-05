İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) çalışmaları sonucunda, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edildiği belirlenen suç ağının, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde ettiği tespit edildi.
Soruşturmada, elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları üzerinden transfer edilerek kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin de yer aldığı ortaya çıktı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin gerçekleştirdiği işlemlerin toplam hacminin 192 milyar liraya ulaştığı tespit edildi.
Bunun üzerine İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 11 şirkete, 45 araca, 16 konuta, 11 tarla ve arsaya olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu.
Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına da bloke işlemi uygulandı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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