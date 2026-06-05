İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı
05.06.2026 08:37
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İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 350 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulurken, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları da bloke edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) çalışmaları sonucunda, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edildiği belirlenen suç ağının, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde ettiği tespit edildi.

PARALAR KRİPTO CÜZDANLARLA AKTARILDI

Soruşturmada, elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları üzerinden transfer edilerek kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin de yer aldığı ortaya çıktı.

İŞLEM HACMİ 192 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin gerçekleştirdiği işlemlerin toplam hacminin 192 milyar liraya ulaştığı tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

350 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 11 şirkete, 45 araca, 16 konuta, 11 tarla ve arsaya olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu.

Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına da bloke işlemi uygulandı.

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Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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