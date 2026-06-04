Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti

Emel Sayın\'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti
04.06.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sanat müziğinin efsane ismi Emel Sayın, sağlık sorunları nedeniyle önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği Bursa ve Harbiye açık hava konserlerini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu. Kısa bir süre tedavi göreceğini açıklayan 80 yaşındaki usta sanatçının vertigo (baş dönmesi) rahatsızlığı nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.

Türk sanat müziğinin usta yorumcusu Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Haziran ayında sahne almaya hazırlandığı iki büyük konserini ani bir kararla ileri bir tarihe ertelediğini duyuran Sayın, sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

"ÇOK ENDİŞELECEK BİR DURUM YOK"

Sosyal medya hesabından dinleyicilerine seslenen Emel Sayın, erteleme kararını şu sözlerle duyurdu:

"Çok sevgili dinleyicilerim, 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerimizi, üzülerek belirtmek isterim ki ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldım. Ayrıca bilmenizi isterim, çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor. Sizlerden gelen güzel dilekler için şimdiden teşekkür ederim. Yarın sizlerle paylaşacağım videoda bu kararı neden aldığımızı daha detaylı anlatacağım. Anlayışınız ve sevginiz için gönülden teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum."

Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti

KONSERLERİN İPTAL NEDENİ VERTİGO MU?

Usta sanatçının "Tedavi olmam gerekiyor" açıklamasının ardından, hayranları "Emel Sayın'ın hastalığı ne?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre, usta sanatçının sahnelerden kısa bir süre uzak kalmasına ve yoğun hazırlık gerektiren bu iki büyük konseri iptal etmesine yol açan rahatsızlığın vertigo (şiddetli baş dönmesi) olduğu ileri sürüldü.

Sanatçının, rahatsızlığın detaylarını ve tedavi sürecini yarın yayınlayacağı özel bir videoyla netleştirmesi bekleniyor.

Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, Baş Dönmesi, Emel Sayın, Vertigo, Magazin, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Allah teala şifa versin 0 0 Yanıtla
  • Filinta Filinta:
    Emel Abla Allah şifa versin. En kısa zamanda sağlığına kavuşursun inşallah. Çok ama çok seviyoruz seni. Dualarımız seninle. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
TFF’den ’’Süper Lig tescil edilmesin’’ talebi için karar TFF'den ''Süper Lig tescil edilmesin'' talebi için karar
Patrick Kluivert’tan Türkiye için dikkat çekici yorum Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum
İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul’da başladı İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da başladı

12:54
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı
12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
12:14
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak
Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
11:51
“Dur“ ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi
"Dur" ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi
11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 13:01:55. #7.12#
SON DAKİKA: Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.