Al-Ahli'de Merih Demiral'ı açıklayan Hakan Safi'ye şok cevap

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin Merih Demiral ile anlaştığını açıklamasının ardından Al-Ahli cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Suudi Arabistan kulübü, milli stoperin ayrılığının gündemlerinde olmadığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer yarışında adı sıkça gündeme gelen Merih Demiral konusunda Al-Ahli'den açıklama geldi. Başkan adayı Hakan Safi'nin milli futbolcuyla anlaştığını duyurmasının ardından Suudi Arabistan ekibi iddialara yanıt verdi.

HAKAN SAFİ TRANSFERİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, geçtiğimiz günlerde Luis Suarez'in ardından Merih Demiral ile de anlaşma sağladıklarını açıklamıştı. Bu açıklama sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırmıştı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hakan Safi'nin sözlerinin ardından Al-Ahli'nin sosyal medya hesabından Merih Demiral paylaşımı yapması dikkat çekmişti. Kulüp paylaşımında milli futbolcu için, "Al Ahli DNA'sı damarlarında akıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"AYRILMASI PLANLANMIYOR"

MBC'ye konuşan Al-Ahli kulüp kaynakları, Merih Demiral'ın geleceğiyle ilgili net mesaj verdi. Kulüp yetkililerinin, "Merih Demiral'ın takımdan ayrılması planlanmıyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

2029 DETAYINI HATIRLATTILAR

Al-Ahli cephesi ayrıca milli futbolcuyla kısa süre önce yeni sözleşme imzalandığını hatırlattı. Kulüp kaynaklarının açıklamasında, "Merih Demiral ile kısa süre önce yeni sözleşme imzaladık ve kontratını 2029 yılına kadar uzattık. Önümüzdeki dönemde ayrılması planlanmıyor. Transferiyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" denildiği belirtildi.

SEZONU 32 MAÇLA TAMAMLADI

28 yaşındaki milli stoper, geride kalan sezonda Al-Ahli formasıyla 32 resmi karşılaşmada görev yaptı. Toplam 2 bin 590 dakika sahada kalan Merih Demiral, takımının önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü.