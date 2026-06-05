Bugün İstanbul\'da! İşte Sergen Yalçın\'ın yerine gelen isim

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından merakla beklenen teknik direktör belli oldu. Siyah-beyazlılar, İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

SERGEN YALÇIN SONRASI BEŞİKTAŞ'TA BEKLENEN İMZA

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrilmişti. Siyah-beyazlı yönetim, takımın başına Vincenzo Italiano'yu getirdi.

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş, 48 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı yönetimin bir süredir sürdürdüğü görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

SERDAL ADALI İLE İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Vincenzo Italiano ile birlikte bugün saat 15.00'te İstanbul'a geleceği belirtildi. İkilinin İstanbul'a inişinin ardından resmi imza sürecinin tamamlanması bekleniyor.

KARİYERİNE TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK

İtalya'da önemli kulüplerde görev yapan Vincenzo Italiano, kariyerine ilk kez Türkiye'de devam edecek. Beşiktaş yönetiminin, yeni sezon yapılanmasını İtalyan teknik adamın raporu doğrultusunda şekillendireceği öğrenildi.

TARAFTARLARDA HEYECAN YARATTI

Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesi siyah-beyazlı taraftarlar arasında da heyecan yarattı. Yeni teknik direktörün kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.