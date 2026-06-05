Bugün İstanbul'da! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelen isim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bugün İstanbul'da! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelen isim

Bugün İstanbul\'da! İşte Sergen Yalçın\'ın yerine gelen isim
05.06.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. İtalyan teknik adamın Başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından merakla beklenen teknik direktör belli oldu. Siyah-beyazlılar, İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

SERGEN YALÇIN SONRASI BEŞİKTAŞ'TA BEKLENEN İMZA

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrilmişti. Siyah-beyazlı yönetim, takımın başına Vincenzo Italiano'yu getirdi.

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş, 48 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı yönetimin bir süredir sürdürdüğü görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

Bugün <a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'da! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelen isim

SERDAL ADALI İLE İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Vincenzo Italiano ile birlikte bugün saat 15.00'te İstanbul'a geleceği belirtildi. İkilinin İstanbul'a inişinin ardından resmi imza sürecinin tamamlanması bekleniyor.

KARİYERİNE TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK

İtalya'da önemli kulüplerde görev yapan Vincenzo Italiano, kariyerine ilk kez Türkiye'de devam edecek. Beşiktaş yönetiminin, yeni sezon yapılanmasını İtalyan teknik adamın raporu doğrultusunda şekillendireceği öğrenildi.

TARAFTARLARDA HEYECAN YARATTI

Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesi siyah-beyazlı taraftarlar arasında da heyecan yarattı. Yeni teknik direktörün kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Sergen Yalçın, Serdal Adalı, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bugün İstanbul'da! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelen isim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Hizbullah’tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu Hizbullah'tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu
Trafikte dehşet Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler Trafikte dehşet! Pompalı tüfekle yol kesip sürücüyü darbettiler
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
CHP kurultay ve kongre davasına ret CHP kurultay ve kongre davasına ret
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek

10:26
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı hemen yazdılar
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
10:06
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
10:02
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı
08:36
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı İşte partisi
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı! İşte partisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 10:34:12. #7.12#
SON DAKİKA: Bugün İstanbul'da! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelen isim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.