Hizbullah\'tan İsrailli komutanın askeri konvoyuna kanlı pusu

Hizbullah'ın fiberoptik kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırının hedefinde, İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo'nun bulunduğu askeri konvoyun olduğu ortaya çıktı. Saldırının, Milo'nun Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bir köye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında düzenlendiği bildirildi.

ARAÇLARDAN İNDİKTEN DAKİKALAR SONRA VURULDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Tümgeneral Rafi Milo ve beraberindeki askeri heyet araçlardan indikten kısa süre sonra Hizbullah'a ait fiberoptik kamikaze İHA konvoydaki askeri araçlardan birine doğrudan isabet etti.

Birkaç hafta önce gerçekleştiği belirtilen saldırıda Milo ve beraberindeki heyetin yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Saldırının ardından İsrail ordusunun üst düzey komutanlarının Lübnan'daki işgal bölgelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırıldığı belirtildi.

İsrail makamlarının, benzer saldırıların tekrarlanmasını önlemek amacıyla yeni önlemler üzerinde çalıştığı kaydedildi.

"KOMUTANLARI AVLAMA STRATEJİSİ" İDDİASI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise Hizbullah'ın son dönemdeki İHA saldırılarında "komutanları avlama" stratejisi izlemeye başladığı öne sürüldü.

Özellikle İsrail-Lübnan sınır hattında gerçekleştirilen İHA saldırılarının İsrail ordusu açısından ciddi güvenlik sorunu oluşturduğu belirtilirken, saldırılara karşı kalıcı çözüm bulmakta zorlanıldığı ifade edildi.

NETANYAHU ÖZEL EKİP KURDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, İHA tehditlerine karşı uzman sivil ve askerlerden oluşan özel bir ekip kurulduğunu duyurmuştu.

Netanyahu, söz konusu ekibin İHA saldırılarına karşı kalıcı çözüm geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.