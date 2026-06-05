Mayıs ayı enflasyonu belli oldu - Son Dakika
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Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

05.06.2026 10:02
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2026 yılının mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon mayıs ayında yüzde 1,71 arttı, yıllık bazda yüzde 32,61 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,61 arttı, aylık yüzde 1,71 arttı.

ARALIK AYINA GÖRE YÜZDE 16,61 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

KONUT, SU VE ELEKTRİKTE YÜZDE 45,59'LUK ARTIŞ

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,86 artış, ulaştırmada %34,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,59 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,60, ulaştırmada 5,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,07 yüzde puan oldu.

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YÜZDE 0,48 AZALIŞ

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,48 azalış, ulaştırmada %2,03 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,28 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,12, ulaştırmada 0,35 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 28 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 137 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ AYLIK YÜZDE 2,87 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,93 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,30 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,74 artış olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mayıs ayı enflasyonu belli oldu - Son Dakika

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