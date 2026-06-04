6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı - Son Dakika
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6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı

04.06.2026 14:46
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir geri dönüşüm tesisine düzenlenen silahlı saldırıda kimyasal madde depoları isabet aldı. Sızan gazdan etkilenen 6 polis memuru hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı. Dün gece yaşanan olayın mülk sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlığından kaynaklandığı ifade edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki geri dönüşüm tesisine düzenlenen silahlı saldırıda kimyasal madde depoları isabet aldı. Olayda gazdan etkilenen 6 polis memuru hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı

DEPOLAR DELİNDİ, KİMYASAL MADDE ETRAFA SIZDI

Olay, dün saat 20.30 sıralarında 19 Mayıs Sanayi Sitesindeki Ö.K.'ye ait geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir plastik firması sahibi U.G., kendi iş yerinden Ö.K.ye ait geri dönüşüm tesisini hedef alarak tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinin dış sac bölümüne 5 mermi isabet ederken, mermiler solvent ve tiner karışımı kimyasal maddelerin bulunduğu 1 tonluk depolara da isabet etti. Dört deponun delinmesi sonucu kimyasal maddeler iş yeri içerisine sızmaya başladı.

6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı

POLİSLER ZEHİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, kimyasal sızıntıya müdahale çalışmaları başlatıldı. Olay yerine müdahale eden 6 polis memuru da sızan gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı

MÜLK SAHİBİ İLE KİRACI ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI

Silahlı saldırının ardından kaçan U.G., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda taraflar arasında mülk sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlık bulunduğu öğrenildi. Polisteki sorgulaması tamamlanan U.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Tekkeköy, Güvenlik, Samsun, Polis, Yaşam, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı - Son Dakika

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