Can Polat cenazesinde Dilan Polat yere yığılıp ağladı - Son Dakika
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Can Polat cenazesinde Dilan Polat yere yığılıp ağladı

04.06.2026 14:45
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İzmir Çeşme'deki kanlı pusuda hayatını kaybeden Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Dilan Polat'ın cami avlusunda yere yığılıp dakikalarca ağladığı anlar kameralara yansıdı.

Çeşme'de kaldıkları otelin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren, Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda ailenin korumalığını yapan Can Polat için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşlarının sel olduğu veda töreninde, ailenin yaşadığı tarifsiz acı objektiflere yansıdı.

Can Polat cenazesinde <a class='keyword-sd' href='/dilan-polat/' title='Dilan Polat'>Dilan Polat</a> yere yığılıp ağladı

"TATİL BENİM BABAMA MEZAR OLDU"

Cenaze töreninin en sarsıcı anları, Can Polat'ın kızının babasının tabutu başındaki feryatları oldu. Cami avlusunda "Babamı öldürdüler!" diyerek fenalaşan genç kız, babasının tabutunu görünce koşarak tabuta sarıldı. Sinir krizi geçiren acılı evladın, "Babam nerede? Tatil mezar oldu benim babama" şeklindeki çığlıkları törene katılan herkesin yüreğini burktu. Ayakta durmakta güçlük çeken ve yere yığılan genç kızı, yakınları zorlukla teselli etmeye çalıştı.

Can Polat cenazesinde Dilan Polat yere yığılıp ağladı

DİLAN POLAT YERE OTURUP DAKİKALARCA AĞLADI

Kanlı saldırının yaşandığı anlarda olay yerinde olan ve büyük bir travma yaşayan Dilan Polat da acı gününde aileyi yalnız bırakmadı. Törende oldukça bitkin olduğu gözlenen Polat, gözyaşlarına hakim olamadı. Cami avlusunda yere oturarak dakikalarca ağlayan ve adeta yıkılan Dilan Polat'ı, kardeşi Sıla Doğu ve çevresindeki diğer yakınları sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Can Polat cenazesinde Dilan Polat yere yığılıp ağladı

Acı ve gözyaşının hakim olduğu törenin ardından, Can Polat’ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte dualar eşliğinde toprağa verildi.

Can Polat cenazesinde Dilan Polat yere yığılıp ağladı
Can Polat cenazesinde Dilan Polat yere yığılıp ağladı

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Son Dakika Magazin Can Polat cenazesinde Dilan Polat yere yığılıp ağladı - Son Dakika

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