Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor - Son Dakika
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Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor

Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor
05.06.2026 09:48
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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin, Club Brugge forması giyen Christos Tzolis için 35 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Transferin gerçekleşmesi halinde Yunan yıldız, sarı-lacivertli kulüp tarihinin en pahalı isimlerinden biri olacak.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Luis Suarez'in ardından Club Brugge'un yıldızı Christos Tzolis için de harekete geçen Safi'nin, Belçika ekibine 35 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

HAKAN SAFİ'DEN 35 MİLYON EUROLUK TRANSFER HAMLESİ

Fenerbahçe'de 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde transfer yarışı kızıştı. Başkan adaylarından Hakan Safi'nin, dünyaca ünlü isimlerin ardından bir yıldız için daha düğmeye bastığı iddia edildi.

Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor

LUIS SUAREZ'DEN SONRA SIRA TZOLIS'TE

Sporting Lizbon'un golcüsü Luis Suarez ile anlaşma sağladığını açıklayan Hakan Safi'nin, bu kez Belçika ekibi Club Brugge forması giyen Christos Tzolis'i gündemine aldığı belirtildi.

SÖZ KESTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Yunan basınında yer alan haberlere göre Safi'nin, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Hızlı oyun yapısı ve skor katkısıyla dikkat çeken Tzolis'in de Fenerbahçe'ye sıcak baktığı iddia edildi.

Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor

CLUB BRUGGE'E 35 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Belçika basınında yer alan haberlere göre Hakan Safi cephesi, Christos Tzolis için Club Brugge'un kapısını yaklaşık 35 milyon euroluk bonservis teklifiyle çalmaya hazırlanıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Tzolis, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferlerinden biri olarak kayıtlara geçecek.

SEZONA DAMGA VURDU

Geride kalan sezonda Club Brugge formasıyla etkili bir performans ortaya koyan Christos Tzolis, Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. Yunan yıldızın geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Club Brugge, Hakan Safi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    bence bunlar yalandan başka bişey yapamazlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor - Son Dakika
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